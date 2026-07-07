"Началось движение". Как лечат людей в Тальменском районе, пока идет капремонт поликлиники

Врачи временно переехали в другое здание, но на качестве помощи это не сказывается, говорит руководитель ЦРБ

07 июля 2026, 07:10, ИА Амител

Поликлиника Тальменской ЦРБ / Фото: amic.ru

В Тальменке полным ходом идет капитальный ремонт поликлиники в местной ЦРБ, который стартовал совсем недавно. Пока ведутся демонтажные работы — строители убирают давно отжившие свой срок коммуникации. Скоро их начнут менять на новые, а в следующем году здесь будет современная поликлиника, отвечающая всем стандартам.

Пока идет капремонт, медики временно принимают пациентов в другом здании. Сохранить всю помощь перед началом работ потребовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

О том, как сейчас в Тальменке оказывают помощь и устраивает ли она жителей, — в материале amic.ru.

Полное обновление

Двухэтажное здание, которое начали капитально ремонтировать, было построено в 1982 году, рассказал и.о. главного врача Тальменской ЦРБ Евгений Заволожин. С тех пор там ни разу не делали ремонт. Площадь объекта — 932 "квадрата".

«Износ основных инженерных систем превышал 80%. Эксплуатировать здание в таких условиях было уже нельзя», — сообщил руководитель. Фото: amic.ru

Сейчас работы идут на первом этаже — демонтаж перегородок и полов, инженерных коммуникаций, очистка стен от штукатурки.

«Мы уточнили все нюансы по проектно-сметной документации и сразу приступили к работе. Проект большой. Если брать по стенам, то наш объем работ — три с половиной тысячи "квадратов". Скоро у нас начнутся инженерные работы: электроснабжение, вентиляция, отопление. После этого приступим к архитектурным работам», — рассказал директор компании-подрядчика Александр Гусаров.Он также отметил тесное взаимодействие с администрацией Тальменского района и руководством больницы. Все возникающие вопросы оперативно решают, чтобы не замедлять ход работ. По плану капитальный ремонт нужно завершить не позднее 31 марта 2027 года. Но подрядчик будет стремиться сдать объект раньше.

Итогом должна стать большая современная поликлиника с комфортной регистратурой и просторными кабинетами для врачей. Стоимость объекта — более 55 млн рублей. Капремонт проводят по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Фото: amic.ru

Временные условия даже лучше, чем были постоянные

Двухэтапность работ связана с тем, что процесс оказания помощи прерывать нельзя. ЦРБ — важнейший для района объект: к поликлинике прикреплено более 37 тысяч жителей. Еще на старте работ министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов попросил руководство больницы тщательно продумать временную маршрутизацию.

«Нужно уже сейчас начинать рассказывать тальменцам о том, какие работы будут проводиться, как в этот период будет организована медицинская помощь. Люди должны понимать, где и в каких условиях они смогут получать услуги, чтобы это не стало для них неожиданностью», — говорил он на выездном совещании в мае.Переезд прошел без особых сложностей, рассказал Евгений Заволожин. В ЦРБ заранее все продумали, а с началом работ обосновались на новом месте всего за несколько дней.

Фото: amic.ru

Временно медики расположились в здании, где раньше работал роддом. Места хватило всем, подчеркивает и.о. главного врача. Пациенты, по его словам, не жалуются на новые условия.

«На новой площадке мы уже определили навигацию. Каждый пациент ее видит и понимает, куда ему нужно двигаться, — от регистратуры и до необходимого кабинета. Особого изменения в оказании помощи люди не заметили. Здесь у нас и терапевты, и хирург, и кабинет медицинской профилактики, и неотложная помощь. Если говорить об условиях, то в этом здании они даже лучше, чем были в старом. Думаю, до конца ремонта мы здесь отработаем достойно», — отметил Заволожин. Фото: amic.ru

Больница развивается

Капремонт главного корпуса поликлиники стал логичным продолжением развития всей больницы, убежден и.о. руководителя. Уже есть и первый эффект: в медучреждение охотнее стали идти молодые медики.

«За шесть месяцев мы привлекли в больницу шесть молодых врачей и еще шесть средних медработников. Они видят, что начались положительные изменения в жизни больницы. Ведь молодому специалисту гораздо проще работать в комфортных условиях и на современном оборудовании. Молодежь начала подтягиваться, и это главное», — сказал Евгений Заволожин.В течение последних нескольких лет медицинскую инфраструктуру Тальменского района планомерно развивают, отметил в своем канале в "Максе" губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«В Тальменском районе наши планы касаются, конечно, не только поликлиники. В 2024 году открыли современный ФАП в Староперуново и врачебную амбулаторию в Ларичихе. Для Центральной районной больницы обновляем оборудование. Например, там уже работают закупленные за последние годы маммограф, флюорограф, рентген-аппарат. В 2027 году запланировали сделать ФАП в Кашкарагаихе, а в 2030-м — амбулаторию в Озерках», — написал глава региона.

Временное здание поликлиники / Фото: amic.ru

Всего отремонтируют два десятка поликлиник

Напомним, капремонт в поликлинике Тальменской ЦРБ — лишь начало большого проекта по обновлению взрослых медучреждений первичного звена в крае. В этом году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" начали ремонтировать такие же объекты в Троицком и Залесовском районах. А всего до 2030 года в регионе приведут в порядок 21 взрослую поликлинику.