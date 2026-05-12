Резкий рост сумм, ночные транзакции и цепочки переводов — банки отслеживают такие аномалии

12 мая 2026, 11:17, ИА Амител

Переводы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Юрист Алла Георгиева в беседе с агентством "Прайм" рассказала, какие финансовые операции могут вызвать у банков подозрения и привести к блокировке счета — даже если речь идет о переводах между собственными счетами.

По словам эксперта, банки особенно внимательно отслеживают цепочки транзакций, в которых перевод средств самому себе выступает лишь промежуточным этапом. Например, риск блокировки возрастает, если сразу после зачисления денег на свой счет клиент моментально отправляет их третьему лицу.

При этом ключевое значение имеет история взаимодействия с получателем: если за последние полгода между сторонами не было никаких расчетов, такой перевод с высокой вероятностью сочтут сомнительным.

Георгиева перечислила и другие признаки, из‑за которых операция может попасть под подозрение. Это крупные переводы в ночное время — если они не типичны для клиента, суммы, заметно отличающиеся от обычного уровня финансовых операций человека, а также дробление платежей на несколько частей с целью обойти контрольные лимиты.

В качестве наглядного примера эксперт привела ситуацию, когда человек с ежемесячным доходом 50 тысяч рублей и преимущественно мелкими бытовыми покупками вдруг совершает перевод на несколько сотен тысяч: система автоматически распознает такое действие как аномалию. Чтобы избежать блокировки, юрист советует заранее подготовить документы, подтверждающие легальность средств. Это может быть справка 2‑НДФЛ, договор купли‑продажи, свидетельство о наследстве и т. д.

При предоставлении таких подтверждений банк, как правило, не предъявляет претензий — даже если сумма существенно превышает привычные траты клиента. Главное, подчеркивает Георгиева, — вести прозрачную финансовую историю и быть готовым объяснить происхождение крупных поступлений. Ранее в Госдуме рассказали, как не стать жертвой мошенников при "ошибочном переводе".