Злоумышленники переводят деньги, а затем просят вернуть их на другие реквизиты, что может обернуться для жертвы уголовной ответственностью

24 апреля 2026, 13:15, ИА Амител

В последнее время в России все чаще фиксируют случаи мошенничества с якобы ошибочными переводами. Схема проста: на карту гражданина приходят деньги, затем звонит "отправитель" и просит вернуть их, объясняя, что ошибся реквизитами. Однако требует перевести средства совсем на другие реквизиты, сообщает ТАСС.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предупреждает: возвращать деньги самостоятельно нельзя. Вместо этого нужно сразу обращаться в свой банк, а при подозрении на мошенничество — в полицию.

«Если гражданин выполняет требование мошенника перевести деньги не на ту карту, с которой они пришли, а на другие реквизиты, он может направить средства на счета, связанные с запрещенными в РФ организациями, и стать соучастником вывода похищенных у третьих лиц средств», — пояснил депутат.

Более того, после такого перевода карту жертвы могут заблокировать, а сам человек рискует быть привлеченным к уголовной ответственности за финансирование преступной деятельности.

Что делать, если деньги пришли от незнакомца

Панеш подчеркнул: нельзя тратить поступившие средства и тем более переводить их обратно по реквизитам, которые сообщил звонящий. По закону присвоение чужих денег, даже ошибочно поступивших, считается неосновательным обогащением.

Правильный алгоритм действий:

зайти в приложение банка и убедиться, что деньги действительно пришли (а не пришло фальшивое СМС);

немедленно связаться с банком по официальному номеру горячей линии или через приложение и сообщить о поступлении средств от неизвестного отправителя;

сохранить всю переписку и номера телефонов звонящих.

«Только банк может провести проверку и вернуть средства по правилам. Если вы самостоятельно переведете деньги на другие реквизиты, это расценят как вашу добрую волю, и вернуть их в случае обмана будет практически невозможно. При подозрении на мошенничество обращайтесь в полицию», — указал парламентарий.

Если ошиблись вы

Если вы сами отправили деньги не тому адресату, нужно немедленно связаться со своим банком. В ряде случаев операцию можно остановить, пока средства еще не зачислены окончательно. После этого следует подать официальное заявление о возврате.