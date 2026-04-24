В Центробанке уже прокомментировали новости о "повышении тарифов"

24 апреля 2026, 06:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

О новых комиссиях за денежные переводы через СБП с 1 мая 2026 года сообщил ряд СМИ. Издания ссылаются на публикацию Банка России, где указаны все тарифы.

Рассказываем, действительно ли все денежные переводы станут платными с 1 мая 2026 года.

1 Правда ли, что в России с 1 мая введут комиссию за все денежные переводы? никаких новых комиссий не вводится. Нет. Действительно, несколько СМИ, включая те, которые сообщают об изменениях в банковской сфере, анонсировали введение комиссий. Они ссылаются на опубликованный документ Банка России с перечнем новых тарифов. Но позднее РБК связался с пресс-службой ЦБ РФ: там опровергли информацию и заявили, что

2 Станут ли денежные переводы платными для обычных граждан? Нет. Даже СМИ, сообщившие о введении комиссий, подчеркивают, что для физических лиц все останется по-прежнему. Как и раньше частные лица смогут проводить между собой переводы через СБП бесплатно в рамках установленных лимитов. А учитывая опровержения от Центробанка, в этом можно не сомневаться.

3 Изменится ли комиссия на переводы для бизнеса? Тоже нет. Но важно понимать, что для переводов на счета самозанятых, индивидуальных предпринимателей и юрлиц (или с их счетов) эти тарифы действительны. Сумма комиссии для бизнеса зависит от размера перевода. Если сумма до 125 рублей, то комиссия — 5 копеек;

от 125 до 250 рублей — 12 копеек;

от 250 до 1000 рублей — 30 копеек;

от 1000 до 3000 рублей — 80 копеек;

от 3000 до 6000 рублей — 2 рубля;

от 6000 до миллиона рублей — 3 рубля. Эти тарифы одинаковы как в случае списания денег со счета клиента Банка России, так и в случае зачисления на счет. Также отметим, что клиенты Банка России — это российские кредитные организации. Так что тарифы установлены именно для них. Перекладывать ли эту нагрузку на самого плательщика, каждый банк решает самостоятельно.

4 Тогда что за новые тарифы на переводы анонсировал Банк России? В Банке России журналистам РБК объяснили, что опубликованный документ вносит изменения "исключительно редакционного характера", которые никак не касаются стоимости услуг. Там уточнили, что просто взяли все уже действующие тарифы и свели их в один перечень. Ничего нового не вводилось.