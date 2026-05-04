Налогоплательщик обязан самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог, если перевод является доходом

04 мая 2026, 17:44, ИА Амител

Перевод на карту / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Многие сталкиваются с ситуацией: на их банковские карты регулярно поступают переводы от знакомых или незнакомых людей. Суммы варьируются от 2–3 до 100 тысяч рублей. Такие переводы кажутся обычными, но налоговая служба может расценить их как незадекларированный доход, предупредила в беседе с "Газетой.Ru" Эльза Перепелкина, эксперт по НДС и основатель проекта "Бухгалтерский Дом".

«Сегодня банки и налоговая служба усилили контроль за переводами между физлицами. Если ваши доходы кажутся систематическими и не задекларированными, это может привести к доначислению налогов», - добавила она.

Однако не каждый перевод вызывает интерес налоговой. Чаще всего их интересуют регулярные операции.

Эксперт советует вести учет всех поступлений: фиксировать даты, суммы и причины в личном журнале или таблице Excel. Это упростит объяснение при проверке.

Налоговая служба анализирует переводы с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм отмечает регулярные платежи или их схожесть с оплатой товаров, после чего передает данные инспектору. Инспектор проверяет информацию, запрашивает документы или пояснения. Если подтверждения нет, переводы могут быть признаны доходом.

«В таком случае вам придется уплатить НДФЛ: 13% с суммы до 2,4 миллиона рублей в год и 15% с суммы от 2,4 до 5 миллионов рублей. Также вас могут оштрафовать на 20% от неуплаченного налога или на 40% при умысле. Пени начисляются за каждый день просрочки, что может значительно увеличить долг. Чтобы избежать проблем, заранее рассчитайте годовой поток переводов с помощью калькулятора НДФЛ на сайте ФНС. Это поможет оценить риски и подготовиться», - подчеркнула Перепелкина.

Банки тоже играют важную роль. При подозрениях они направляют требование по 115-ФЗ. Нужно предоставить подробное описание деятельности и документы. Формальный ответ или игнорирование требования грозит блокировкой счета и передачей данных в налоговую.

Аргумент "это переводы между физическими лицами" не поможет. Назначение платежа не важно — ключевую роль играют регулярность и суммы. Если нет доказательств происхождения средств, налоговая может признать их доходом, даже при отсутствии договоров.

Сохраняйте скриншоты переписок, чеки или выписки, подтверждающие личный характер платежа (например, "верни долг за ужин"). Эти документы защитят вас при проверке.

«Чтобы снизить риски, разделите поступления: личные переводы на одну карту, а доходы от деятельности — на другую. Регулярные доходы оформляйте официально, зарегистрировавшись как самозанятый или ИП. Если запрос уже поступил, не игнорируйте его. Отвечайте подробно и предоставляйте доказательства», - посоветовала эксперт.

Чем раньше вы создадите прозрачную систему взаиморасчетов, тем меньше шансов на блокировки и доначисления, заключила специалист.