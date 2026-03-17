На Алтае мошенник под видом девушки обманул студента, пригласив на нереальный спектакль

Обманул по стандартной схеме: парень оплатил билеты, но, как оказалось, деньги не прошли и надо было сделать это снова

17 марта 2026, 10:34, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 20-летнего жителя Павловского района, который в мессенджере, используя специальный бот для знакомств, нашел анкету девушки с фотографией и ссылкой на профиль, сообщает региональное МВД.

«Виртуальная собеседница предложила сходить в театр на спектакль и отправила ссылку для оплаты билетов. Молодой человек произвел оплату и оставил адрес своей электронной почты»,— рассказали в ведомстве.

Поскольку чек об оплате не пришел, парень обратился в службу поддержки сайта, где ему сообщили, что в результате сбоя в системе бронь не зафиксировалась, а отправленная сумма списалась и "заморозилась".

Молодому человеку предложили оформить возврат денег. При этом заявили, что на карте должна быть сумма равная стоимости билета, чтобы деньги вначале списались, а потом вернулись в полном объеме.

Для возврата необходимо было ввести номер банковской карты, CVC-код и срок действия карты. Студент заполнил все данные и опять лишился денег. В сумме парень потерял более 7 тыс. рублей.

Ранее в Бийске 23-летний житель влюбился в мошенника в соцсетях и снабжал его деньгами, приняв за девушку. Парень охотно переводил деньги, чтобы порадовать возлюбленную, ведь он считал ее невестой.