Оштрафовать на 100 млн и сослать в Сибирь. Чем Водонаева разозлила звезд и политиков

Российскую модель и телеведущую Алену Водонаеву предлагают оштрафовать на 100 млн рублей, сослать в Сибирь и якобы даже сам Владимир Путин с возмущением высказался в ее адрес. Что же такого сделала телезвезда, что навлекла на себя негатив звезд эстрады и известных политиков? Рассказываем подробности.
Слова телеведущей моментально вызвали большой резонанс. Многие стали публично высказываться против ее заявления.
"Благодаря центральным каналам "быдлом" теперь считает себя половина россиян, согласно моей логике. Вот только это интерпретация СМИ. Чтобы не было больше вопросов, я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству", – написала она.
Модель также записала обращение на своем YouTube-канале. Она не видит ничего экстремального в своих словах и отказываться от них не собирается. Водонаева считает, что поддержка со стороны государства должна быть бонусом, а не стимулом рожать детей.
"Я уверена, что многим нормальным семьям, безусловно, эти деньги помогают улучшить жилищные условия, давайте не будем себя обманывать. Все вы видели наверняка объявления об обналичивании маткапитала за один-два дня у себя в городах. И наверняка знаете о таких случаях среди ваших знакомых. Ну, а теперь мы подбираемся к тому самому быдлу, о котором я говорила ранее. К тем, кто пользуется этими незаконными операциями и спускает все деньги на водку и кутеж. А что ребенку? Ничего", – заявила она.
Такие предложения действительно звучали. Сослать Водонаеву в Сибирь или на Новую Землю предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Я бы сослал ее в Сибирь, да Сибирь слишком хорошее место для Водонаевой. На Новую Землю на год. Запретил бы ей появляться, запретил бы ее Instagram", – возмущался Милонов в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".Он заявил, что телеведущая оскорбила миллионы людей и втоптала в грязь российских матерей.
"Давайте не будем обсуждать бред... Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал – это не то, что она привыкла видеть в виде утренней денежки на тумбочке", – добавил он.
Очень резко о словах модели высказался актер Иван Охлобыстин.
"Еще одна ... посоветовала "не рожать этому государству рабов". Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих – ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью. Ишь ты – "этому" государству! Хай катятся в "то" государство и хоть на собаках женятся", – заявил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Не обращать внимания и не обеспечивать Водонаевой еще больший пиар призвала депутат Госдумы Наталья Поклонская.
"Обращать внимание на подобные бредовые высказывания и посвящать таким "звездам" целые телешоу на центральных каналах, тем самым обеспечивая им еще больший пиар, – большая ошибка. В стране есть масса актуальных проблем, достижений, планов, героев – вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы", – написала Поклонская в своем Telegram-канале.
"Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоила им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом говорить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали такие разговоры", – цитирует политика ТАСС.
Володин отметил, что Водонаева оскорбила людей, но при этом ее прибыль от социальных сетей выросла.
"В этом случае нам было бы правильно использовать возможности закона (мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны), а это оскорбление граждан нашей страны <…> Она оскорбила народ РФ, в этом случае штраф пусть платит. В следующий раз говорить не будет", – считает он.
"Я никогда не мог этого себе даже представить. Оказывается, сейчас появились те, и распространяют свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто, но это есть. Надо не запрещать им говорить, а надо показывать, что это за люди, какие-то моральные уроды на самом деле", – высказался российский лидер.
"Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой-нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу и не подарит вам квартиру в новостройке?"
По ее мнению, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Водонаева посоветовала девушкам не заводить детей "исходя из одного только желания".
Комментарии
Разговоры о наказании Водонаевой уже ведутся. К примеру, председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что телеведущая должна быть привлечена к ответственности по принятому закону о наказании за оскорбление общества. По словам председателя, оштрафовать ее следует сразу на 100 млн рублей.
Барин повелевает.
А чо сразу в Сибирь? Оставляйте свои отходы у себя. Если бы на подъем народного хозяйства (не органа), так и ссылальщиков можно, котлованы копать, дороги строить.
А я согласна с ней. Так и есть: в большинстве случаев рожает либо алкашня, чтобы не работать и каждый месяц иметь копеечку на бутылку (работала с такими семьями, они откровенно об этом заявляют), либо обеспеченные люди, которые могут позволить себе невиданную роскошь - иметь более 2-х детей. А мат.капитал - это просто усмешка, а не помощь со стороны государства. Ну потрачу я на улучшение квартирых условий эти сраные 450 000, а ничего, что надо ребенка еще одевать, учить, кормить? Лично у меня нет уверенности в завтрашнем дне, хотя и я, и муж работаем, и образование высшее есть у обоих. Ребенок у нас один, и больше не будет. Чтобы дать минимум ребенку, нам приходится лишать себя приличной одежды, новой бытовой техники, ремонта и путешествий. И такой позиции придерживаются почти все мои родственники с детьми и коллеги.
А эта курица - права.
Центральные каналы ей не нравятся? Мне тоже не нравятся определённые телеканалы, благодаря которым то, что раньше считалось "женщиной с пониженной социальной ответственность" на букву Б, теперь считается "моделью и телеведущей", растлевающей своим примером молодых девушек, и даже считающей себя вправе давать оценки россиянам и нашему государству и обществу. Насчёт ссылки в Сибирь не знаю, но в тех странах, которые подобные существа называют "наармальными", после подобных заявлений они остаются без работы и какой-либо возможности её получить, ибо работодатели бояться испачкаться в этом дерьме.
а что такого жуткого сказала Водонаева???? что в нашей стране есть люди, которые живут на иждивении государства, прикрываясь детьми????? что увеличение пособия сподвигнет некоторых людей на рождение детей?
Ну потрачу я на улучшение квартирых условий эти сраные 450 000, а ничего, что надо ребенка еще одевать, учить, кормить?
Солнце моё, сдаёшь его в Сирию или ЦАР и всё шито-крыто!) Ну чё ты, ну?)
24.01.2020 08:17
Наталья
Натаща, ты с мужем зажрались.
24.01.2020 08:17
Наталья
Вот и плоды многолетней либеральной пропаганды. Штаны с лейблом на ж., третий телевизор в таулет и ламинат с натяжным потолком дороже детей. Непонятно одно - а одного-то Вы вообще зачем заводили? На потерянные во время декрета деньги можно было бы айфон купить. А во время беременности и родов фигуру можно было потерять...В общем, проблемы одни, с путешествиями никак не совместимые.
У тебя ведро на голове что ли? Для тупых.
Он. - Употребляем и помогает.
Первая мысль - Что это за бледная хрень? Зачем они это употребляют?
Вторая мысль - Подожду когда все уйдут и вылью, посмотрим что будет.
А почему Водонаеву можно оштрафовать за слово "быдло", а Путина нельзя за "морального урода". Он меня оскорбил тоже и тех, кто не поддерживает его мнений.
Вы можете рвать от злобы волоски на попе и кричать что она не права, но..... она права.
Всё правильно Водонаева сказала,много таких "рожателей".
Все, сейчас вылезут дамы которые поддержат мнение озвученное "звездой". Раньше без всякой поддержки рожали по 10 человек, и не были алкашами и богачами. А сейчас себя то воспроизвести не хотят в лучшем случае половину( одного на семью) и тот как правило эгоистом будет, все для любимого. Родит одного героиня, а нытья на всю жизнь как это сложно, все время тошнит, вам бы так. Такие разговоры бесят. Дома и стиральная машина есть и посудомоечная есть, хочешь гладь утюгом. Нет же, бедненькие переработали, тьфу позор такой бабе! Другая обеспеченная сказала мужу, хочешь ребенка еще ищи на стороне, пусть рожает, а я нет! Нормально так, разрешила спать с другой лишь бы к ней с такими вопросами не подходили. Эгоисты выросли, красивую жизнь насмотрелись.
Другая обеспеченная сказала мужу, хочешь ребенка еще ищи на стороне, пусть рожает, а я нет!
Ну может, что бы сиси не отвисли и по другой причине тоже?
Отвергаешь-предлагай, а пустозвонить каждый может! А вообще доля правды в ее словах есть!
Водонаева - та ещё. Но и гражданин Милонов не всегда думает, что говорит. Так-то он неоднократно оскорблял людей по ряду признаков. Одного поля ягоды. И у каждого по гнилому боку, только с разных сторон.
То чувство, когда шаболда из шоу умнее всего правительства.
Сначала кричали - "Гоооооол" , когда лишали пенсий, а теперь радуются подачкам, когда меняют строй. Необучаемые.
Сказала правду, а продажные сми и чинуши всполошились. Нельзя же так, вслух говорить!
а что Водонаева разве сказала что-то не так.
А оскорблять оскорбившихся должно то, что для того чтобы просто жить не говоря уже о родить должно быть жильё, нормальная социалка, здравоохранение, детские сады, образование , действующие на всех одинаково и вменяемые законы, чесные суды а в рaшкe с этим както всё очень хреново и с каждым годом ещё хреновее
09:23
Сказала правду, а продажные сми и чинуши всполошились.
Видел кадры с голой жо Водонаевой на передаче Скабейши и её девки - Попова...наверное её там порицали одной рукой, а другой через карман брюк - порицали два раза.
Ручное управление - ручные подачки, а Водонаева покусилась на саму систему управления
|24.01.2020 09:05
- гость -
Умник или умница, а по сколько отказников ты в месяц себе на воспитание берёшь?
За 20 лет проблему демографии можно было РЕШИТЬ, правда есть большое НО
Не надо пенять на лихие-90 и Ленина который заложил мину. Все прекрасно понимают в ком проблема.
Володин про себя лучше бы рассказывал, как у него мать 80 лет купила недвижимость за 2 миллиарда. Вот где пливок в людей
24.01.2020 08:28
- гость -
Панимаеш, тат такое дело : натяжной потолок купил и он более денег не просит. Телек или тот-же айфон если бабки кончились можно отключить и не использовать. А что делать с ребёнком если например бабосы скончались, его ведь не отключишь и в коробку до лучших времён не положишь? Ты понимаешь это?