Резкий скачок числа зараженных в Алтайском крае, детсады не заработают до лета, а барнаульцы устроили столпотворение, чтобы получить обещанные президентом выплаты. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru. Все самое важное за день мы собрали для вас в одном тексте.
43 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за последние сутки (давно не было и вот опять). И теперь в регионе 770 заболевших, в том числе 95 детей.
География распространения COVID-19 за минувшие сутки:
- Барнаул – 11;
- Бийск – 11;
- Змеиногорский район – 6;
- Славгород – 4;
- Павловский район – 3;
- Новоалтайск – 3;
- Благовещенский район – 2;
- Бийский район – 1;
- Поспелихинский район – 1;
- Тальменский район – 1.
В 523 случаях у пациентов наблюдается бессимптомное течение болезни.
Как уточнили в оперштабе, на 13 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 46,3 тыс. человек, под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 6215 человек
На границах Алтайского края начнут штрафовать людей, которые покинут регион раньше окончания срока самоизоляции.
Это касается тех, кто прибыл в регион после введения пропускного режима (то есть с 1 мая) и должен был провести две недели на самоизоляции.
Решив уехать из региона раньше истечения этого срока, гражданину придется заплатить штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, но покинуть пределы края ему разрешат. Стоит ли оно того – думайте сами.
Алтайские детские сады до 31 мая продолжат работать в дежурном режиме. Но вот детей будут принимать не всех. А только тех, чьи родители трудятся в организациях, которые по указу президента должны всегда работать.
Из-за открытия большого количества предприятий число дежурных групп могут увеличить. Пока их в регионе более 650. Чтобы отдать ребенка в детский сад в мае, родителям необходимо предоставить справку с места работы.
Остальные дети должны оставаться дома. Кто с ними должен сидеть, если родители вышли на работу в организации, которые не относятся к "непрерывно действующим" – пока непонятно.
"К сожалению, впервые за историю Шукшинские дни на Алтае не состоятся. Мы вынуждены пойти на эти меры. Ведь необходима серьезная подготовка к проведению, которая сейчас не может быть организована по понятным причинам. На таких мероприятиях всегда много людей, приезжают гости. Мы обязательно отметим дни рождения Василия Шукшина и Роберта Рождественского в онлайн-формате", – сказала Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края.
Деньги, которые должны были потратить на проведении мероприятий, направят на борьбу с коронавирусом.
Скоро сотрудники сферы культуры выйдут на работу, чтобы готовиться к новому сезону. А посещать учреждения людям будет так же запрещено.
На следующей стадии начнут пускать в музеи и библиотеки ограниченное количество человек. Когда такие меры примут – пока неизвестно. Все зависит от эпидобстановки и рекомендаций Роспотребнадзора.
А к полному режиму работы перейдут к осени 2020. Тогда уже будут работать концертные площадки и театры. Хотя не исключено, что количество зрителей может быть ограничено.
15 мая на странице "Центра общественного здоровья" в Instagram пройдут прямые эфиры с врачами.
В 10:00 на вопросы пользователей ответит главный внештатный специалист, дерматолог и косметолог Минздрава края Юлия Ковалева. Она расскажет о новообразованиях на коже и о том, с какими симптомами стоит обращаться к врачу.
А в 13:00 эфир проведет врач-онколог высшей квалификационной категории Валентина Петрова. Она поговорит о профилактике рака груди и методах самообследования молочных желез. В общем, если интересно, присоединяйтесь.
Рано утром 13 мая барнаульцы пришли к дверям Пенсионного фонда, чтобы оформить документы на "путинские" детские выплаты. Людей было много, все они толпились у дверей здания вплотную друг к другу, да еще и без масок. Кадры попали в соцсети и СМИ, а после информацией о толпе заинтересовалась полиция. Вот такие дела.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- будут ли штрафовать за нарушение масочного режима в Алтайском крае;
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
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В регионе действует масочный режим. Как правильно пользоваться маской – смотрите в нашей инфографике.
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Вам тоже жарко сидеть дома или в офисе? Смотрим и завидуем медведю из барнаульского зоопарка, который точно знает, как пережить жару.
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Комментарии
Вообщем, ничего нового - хотели как лучше, получилось как всегда... через одно место.