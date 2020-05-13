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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 45

, ИА "Амител"
Главное за 13 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Резкий скачок числа зараженных в Алтайском крае, детсады не заработают до лета, а барнаульцы устроили столпотворение, чтобы получить обещанные президентом выплаты. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru. Все самое важное за день мы собрали для вас в одном тексте.

1
Сколько зараженных в Алтайском крае?

43 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за последние сутки (давно не было и вот опять). И теперь в регионе 770 заболевших, в том числе 95 детей.

География распространения COVID-19 за минувшие сутки:

  • Барнаул – 11;
  • Бийск – 11;
  • Змеиногорский район – 6;
  • Славгород – 4;
  • Павловский район – 3;
  • Новоалтайск – 3;
  • Благовещенский район – 2;
  • Бийский район – 1;
  • Поспелихинский район – 1;
  • Тальменский район – 1.

В 523 случаях у пациентов наблюдается бессимптомное течение болезни.

Как уточнили в оперштабе, на 13 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 46,3 тыс. человек, под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 6215 человек

2
Просто так не уехать

На границах Алтайского края начнут штрафовать людей, которые покинут регион раньше окончания срока самоизоляции.

Это касается тех, кто прибыл в регион после введения пропускного режима (то есть с 1 мая) и должен был провести две недели на самоизоляции.

Решив уехать из региона раньше истечения этого срока, гражданину придется заплатить штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, но покинуть пределы края ему разрешат. Стоит ли оно того – думайте сами.

3
Детские сады до лета не откроются

Алтайские детские сады до 31 мая продолжат работать в дежурном режиме. Но вот детей будут принимать не всех. А только тех, чьи родители трудятся в организациях, которые по указу президента должны всегда работать.

Из-за открытия большого количества предприятий число дежурных групп могут увеличить. Пока их в регионе более 650. Чтобы отдать ребенка в детский сад в мае, родителям необходимо предоставить справку с места работы.

Остальные дети должны оставаться дома. Кто с ними должен сидеть, если родители вышли на работу в организации, которые не относятся к "непрерывно действующим" – пока непонятно.

4
Шукшинский фестиваль отменяется
Хотя, в общем, не только он, но и другие крупные мероприятия, запланированные на лето 2020 года. Так, отменили литературный фестиваль Роберта Рождественского, краевые Дельфийские игры, а всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина  перенесли на следующий год.

"К сожалению, впервые за историю Шукшинские дни на Алтае не состоятся. Мы вынуждены пойти на эти меры. Ведь необходима серьезная подготовка к проведению, которая сейчас не может быть организована по понятным причинам. На таких мероприятиях всегда много людей, приезжают гости. Мы обязательно отметим дни рождения Василия Шукшина и Роберта Рождественского в онлайн-формате", – сказала Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края.

Деньги, которые должны были потратить на проведении мероприятий, направят на борьбу с коронавирусом.

5
Театры и библиотеки откроются нескоро
Театры, музеи и библиотеки Алтайского края будут выходить из карантина в несколько этапов. 

Скоро сотрудники сферы культуры выйдут на работу, чтобы готовиться к новому сезону. А посещать учреждения людям будет так же запрещено. 

На следующей стадии начнут пускать в музеи и библиотеки ограниченное количество человек. Когда такие меры примут – пока неизвестно. Все зависит от эпидобстановки и рекомендаций Роспотребнадзора.

А к полному режиму работы перейдут к осени 2020. Тогда уже будут работать концертные площадки и театры. Хотя не исключено, что количество зрителей может быть ограничено.

6
Врачи устроят онлайн-консультации

15 мая на странице "Центра общественного здоровья" в Instagram пройдут прямые эфиры с врачами.

В 10:00 на вопросы пользователей ответит главный внештатный специалист, дерматолог и косметолог Минздрава края Юлия Ковалева. Она расскажет о новообразованиях на коже и о том, с какими симптомами стоит обращаться к врачу. 

А в 13:00 эфир проведет врач-онколог высшей квалификационной категории Валентина Петрова. Она поговорит о профилактике рака груди и методах самообследования молочных желез. В общем, если интересно, присоединяйтесь. 

7
Толпа за выплатами

Рано утром 13 мая барнаульцы пришли к дверям Пенсионного фонда, чтобы оформить документы на "путинские" детские выплаты. Людей было много, все они толпились у дверей здания вплотную друг к другу, да еще и без масок. Кадры попали в соцсети и СМИ, а после информацией о толпе заинтересовалась полиция. Вот такие дела.

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Что еще почитать и посмотреть:

В регионе действует масочный режим. Как правильно пользоваться маской – смотрите в нашей инфографике.

Из-за коронавируса пришлось сдать билеты на концерт? Печально. Но не отчаивайтесь – концерты вернутся в Барнаул. Когда – читайте здесь.

В Барнауле расцветают не только цветы, но и девушки. Что вы пропускаете, сидя дома, – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

Вам тоже жарко сидеть дома или в офисе? Смотрим и завидуем медведю из барнаульского зоопарка, который точно знает, как пережить жару.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

13.05.2020 19:58
- гость -

Вообщем, ничего нового - хотели как лучше, получилось как всегда... через одно место.

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