Сколько зараженных в Алтайском крае?

43 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за последние сутки (давно не было и вот опять). И теперь в регионе 770 заболевших, в том числе 95 детей.

География распространения COVID-19 за минувшие сутки:

Барнаул – 11;

Бийск – 11;

Змеиногорский район – 6;

Славгород – 4;

Павловский район – 3;

Новоалтайск – 3;

Благовещенский район – 2;

Бийский район – 1;

Поспелихинский район – 1;

Тальменский район – 1.

В 523 случаях у пациентов наблюдается бессимптомное течение болезни.

Как уточнили в оперштабе, на 13 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 46,3 тыс. человек, под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 6215 человек