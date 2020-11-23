Сколько зараженных в Алтайском крае?

Еще 230 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 69 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 24 546 инфицированных, среди них 1726 детей.

Коронавирусом переболели уже 21 142 человека. В госпиталях лежат 2360 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 611 зараженных, 157 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в крае скончались 1030 человек с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 512 случаях.