В Алтайском крае коронавирусом переболели уже более 21 тыс. человек. Власти подумывают о запрете новогодних корпоративов, а в Барнауле собираются закрыть один ковидный госпиталь. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 230 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 69 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 24 546 инфицированных, среди них 1726 детей.
Коронавирусом переболели уже 21 142 человека. В госпиталях лежат 2360 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 611 зараженных, 157 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в крае скончались 1030 человек с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 512 случаях.
С 1 декабря в Барнауле перестанет работать ковидный госпиталь на базе Алтайского центра охраны материнства и детства, рассказали в краевом Минздраве и самом медучреждении.
В настоящий момент там уже прекращают прием больных, несмотря на набранный штат и наличие всех условий для лечения пациентов.
В Минздраве также сообщили, что задействованные в лечении ковидных пациентов госпитали будут постепенно возвращаться к работе в обычном формате.
"В настоящий момент в столице края заполненность коек составляет около 73%, снизилось количество вызовов скорой помощи, все это говорит об улучшении эпидемической ситуации, поэтому появилась возможность постепенно возвращать больницы к их профильной деятельности", – сказано в сообщении.
По ее словам, в ближайшие дни губернатор Виктор Томенко подпишет распоряжение о запрете работы кафе и ресторанов с 19:00 до 6:00.
Однако пока никакого подобного решения власти не приняли.
Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко в интервью "Алтайской правде" прокомментировал информацию о повторном заражении коронавирусом мэра Бийска Александра Студеникина.
Специалист объяснил, что в мире действительно фиксируются случаи вторичного инфицирования COVID-19 из-за изменений вируса. Но по отношению к Алтайскому краю нельзя достоверно сказать, что речь идет именно о повторном заражении. К тому же в регионе такие случаи единичны.
"Дело в том, что течение заболевания не всегда проходит в одну волну с обязательным выздоровлением. Это может быть и одна болезнь с рецидивами, а может быть и заражение другой вариацией", – сказал Шевченко.
По его словам, восстановление может длиться до полутора месяцев с периодами ухудшения самочувствия. И именно в такие периоды могут повторно выявлять инфекцию. Однако не исключено, что тесты на COVID-19 попросту дают ложные результаты.
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О профилактике:
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- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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Комментарии
Закрывают госпиталь из-за ненадобности, потому что открывают другой в Посуда-центре? Или в нем очередное отмывание денег?