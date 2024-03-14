Водитель иномарки врезался в Mercedes-Benz и столб на Алтае
В результате аварии пострадал человек
14 марта 2024, 11:45, ИА Амител
ДТП в селе Майма / Фото: 04.мвд.рф
ДТП с участием двух автомобилей и опоры ЛЭП произошло в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
В ночь на 13 марта 31-летний житель Горно-Алтайска ехал на Toyota Caldina и на улице Алтайской врезался в припаркованный Mercedes-Benz, после чего японскую иномарку отбросило в столб.
В результате аварии пострадал 42-летний пассажир, его госпитализировали. Полицейские проводят проверку.
12:11:30 14-03-2024
Знакомое место. Заехала я туда когда то тоже вечером в магазин. И там видела такую картину как двое (один из них водитель)в мат пьяных ,еле держались на ногах,брали ещё алкоголь. Серьёзно ,а потом прямо возле моей машины распили у себя (по моему нива у них была) . Я поехала домой в Барнаул ,а что дальше не знаю. Вот такое было.