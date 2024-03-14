Водитель иномарки врезался в Mercedes-Benz и столб на Алтае

В результате аварии пострадал человек

14 марта 2024, 11:45, ИА Амител

ДТП в селе Майма / Фото: 04.мвд.рф

ДТП с участием двух автомобилей и опоры ЛЭП произошло в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

В ночь на 13 марта 31-летний житель Горно-Алтайска ехал на Toyota Caldina и на улице Алтайской врезался в припаркованный Mercedes-Benz, после чего японскую иномарку отбросило в столб.

В результате аварии пострадал 42-летний пассажир, его госпитализировали. Полицейские проводят проверку.