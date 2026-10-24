Беспилотники ВСУ добрались до северного промышленного узла Омской области
Силы ПВО продолжают отражать атаку, на месте работают экстренные службы
24 октября 2026, 21:56, ИА Амител
В ходе продолжающейся атаки беспилотников в зоне поражения оказался северный промышленный узел Омска. Об этом 24 октября проинформировал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем канале в "Максе".
"Силы ПВО Минобороны России продолжают отражение атаки вражеских беспилотников. На текущий момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы", — сообщил глава региона.
Губернатор обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не допускать паники. Он также напомнил, что обо всех подозрительных обстоятельствах необходимо сразу сообщать по номеру 112.
Северный промышленный узел находится в Советском округе Омска — в этой части города расположены значимые предприятия нефтепереработки, нефтехимии и энергетики. На данный момент власти не раскрыли информацию о том, какие конкретно объекты могли пострадать в результате атаки и имеются ли повреждения.
Напомним, ранее в Омской области была объявлена беспилотная опасность. Вслед за этим губернатор сообщал о задействовании средств противовоздушной обороны и о переводе оперативных служб региона в режим повышенной готовности.
01:43:38 25-10-2026
И пофиг всем врагам договоренности Трампа.
11:21:43 25-10-2026
Гость (01:43:38 25-10-2026) И пофиг всем врагам договоренности Трампа.... Мы США дизель,а они нам дроны? Выгодная сделка
02:13:12 25-10-2026
Уже и ежу понятно, что запускают с нашей территории. Это кем же нужно быть, чтобы на своих же родственников и друзей, принимать участие и запускать им на головы. Таких нужно на пмж* отправлять.
* пожизненное место жительства.
15:06:28 25-10-2026
Гость (02:13:12 25-10-2026) Уже и ежу понятно, что запускают с нашей территории. Это кем... Капитализм. бизнес. деньги. ничего личного. Все покупается и все продается.
08:34:43 25-10-2026
натовская наводка
08:56:21 25-10-2026
Удивительно но ведь уже такое было и в сми было что Омс укрепили новейшим пво ЗУБР" и что мы имеем."
10:22:31 25-10-2026
Гость (08:56:21 25-10-2026) Удивительно но ведь уже такое было и в сми было что Омс укре... Танки Армада имеем , на отчетах наверх.
09:20:38 25-10-2026
"Мною принято решение начать Специальную Военную Операцию" (с). Владимир Владимирович Путин.
10:08:51 25-10-2026
Бартоломео (09:20:38 25-10-2026) "Мною принято решение начать Специальную Военную Операцию" (... В целях безопасности Российской Федерации.Кто-то думает что с другой целью?
09:45:30 26-10-2026
Гость (10:08:51 25-10-2026) В целях безопасности Российской Федерации.Кто-то думает что ...
А что-то угрожало Российской Федерации?
11:21:03 25-10-2026
Бартоломео (09:20:38 25-10-2026) "Мною принято решение начать Специальную Военную Операцию" (... Ответ России будет незамедлительным, и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Все решения для этого необходимые приняты
11:41:32 25-10-2026
Из Казахстана летят. Кончится СВО, а летать не прекратят - цели сменятся.
12:39:53 25-10-2026
Вежливый Человек (11:41:32 25-10-2026) Из Казахстана летят. Кончится СВО, а летать не прекратят - ц... А кто фуры проверяет, их тучами едут отовсюду, вот вам и атаки.
13:37:16 25-10-2026
Нужна 1000 км. Бесполетная зона.
21:54:21 25-10-2026
Читатель (13:37:16 25-10-2026) Нужна 1000 км. Бесполетная зона.... неправильно, нужно от Калининграда до Чукотки
10:38:01 26-10-2026
Когда Руст приземлился на Красную площадь - со многих ПВОшников погоны сняли.
За Омск кто ответит?
11:53:25 26-10-2026
Почему они не сбиты на дальних рубежах ? Мне например непонятно. Даже если с Казахастана, там 150 км ему лететь, при скорости дрона 200 км/ч ему лететь туда почти час. За это время его невозможно было обнаружить и уничтожить ? Или действительно с фур запускают прямо под боком, ну тогда это просто ппц, что фуры с таким грузом у нас спокойно по стране раскатывают.