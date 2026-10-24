Силы ПВО продолжают отражать атаку, на месте работают экстренные службы

24 октября 2026, 21:56, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

В ходе продолжающейся атаки беспилотников в зоне поражения оказался северный промышленный узел Омска. Об этом 24 октября проинформировал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем канале в "Максе".

"Силы ПВО Минобороны России продолжают отражение атаки вражеских беспилотников. На текущий момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы", — сообщил глава региона.

Губернатор обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не допускать паники. Он также напомнил, что обо всех подозрительных обстоятельствах необходимо сразу сообщать по номеру 112.

Северный промышленный узел находится в Советском округе Омска — в этой части города расположены значимые предприятия нефтепереработки, нефтехимии и энергетики. На данный момент власти не раскрыли информацию о том, какие конкретно объекты могли пострадать в результате атаки и имеются ли повреждения.

Напомним, ранее в Омской области была объявлена беспилотная опасность. Вслед за этим губернатор сообщал о задействовании средств противовоздушной обороны и о переводе оперативных служб региона в режим повышенной готовности.