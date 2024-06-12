20 человек эвакуировали из гостиницы "Барнаул" из-за мужчины, который сжег документы
Подозреваемого задержали
12 июня 2024, 14:28, ИА Амител
Разбитые окна в номере гостиницы "Барнаул" / "В курсе 22"
20 постояльцев пришлось эвакуировать из гостиницы "Барнаул" из-за мужчины, который сжег свои документы в одном из номеров. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать персоналу на площади 0,5 квадратного метра. Подозреваемого задержали.
На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.
14:31:37 12-06-2024
когда хотел тайком сжечь документы в чужом городе)))
15:50:07 12-06-2024
Это во всей здоровенный гостинице летом было 20 постояльцев?!
Ломится кластер от многомиллионных толп туристов...
16:38:33 12-06-2024
01, 02 и 03 зато понаехало с мигалками...
17:17:08 12-06-2024
я перед загсом сожгу блин свой паспорт
09:27:38 13-06-2024
И поэтому там была одна машина, а еще 2 ехали с включенными сигналами? Что-то не верится.
11:44:28 13-06-2024
Сжег документы и от этого стекла вылетели и рамы вырвало ? Как-то странно он их сжигал.