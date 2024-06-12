20 человек эвакуировали из гостиницы "Барнаул" из-за мужчины, который сжег документы

Подозреваемого задержали

12 июня 2024, 14:28, ИА Амител

Разбитые окна в номере гостиницы "Барнаул" / "В курсе 22"

20 постояльцев пришлось эвакуировать из гостиницы "Барнаул" из-за мужчины, который сжег свои документы в одном из номеров. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать персоналу на площади 0,5 квадратного метра. Подозреваемого задержали.

На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.