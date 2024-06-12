НОВОСТИПроисшествия

20 человек эвакуировали из гостиницы "Барнаул" из-за мужчины, который сжег документы

Подозреваемого задержали

12 июня 2024, 14:28, ИА Амител

Разбитые окна в номере гостиницы "Барнаул" / "В курсе 22"
Разбитые окна в номере гостиницы "Барнаул" / "В курсе 22"

20 постояльцев пришлось эвакуировать из гостиницы "Барнаул" из-за мужчины, который сжег свои документы в одном из номеров. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать персоналу на площади 0,5 квадратного метра. Подозреваемого задержали.

На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Барнаул Пожары

Комментарии 6

Avatar Picture
так бывает,

14:31:37 12-06-2024

когда хотел тайком сжечь документы в чужом городе)))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:50:07 12-06-2024

Это во всей здоровенный гостинице летом было 20 постояльцев?!
Ломится кластер от многомиллионных толп туристов...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:33 12-06-2024

01, 02 и 03 зато понаехало с мигалками...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ха-ха

17:17:08 12-06-2024

я перед загсом сожгу блин свой паспорт

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:38 13-06-2024

И поэтому там была одна машина, а еще 2 ехали с включенными сигналами? Что-то не верится.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:28 13-06-2024

Сжег документы и от этого стекла вылетели и рамы вырвало ? Как-то странно он их сжигал.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров