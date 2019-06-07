Алтайский край и Ямал с подачи Томенко может связать прямой авиарейс

Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ могут соединить специальным авиарейсом. Как сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге он объявил о возможности запуска прямого авиарейса Барнаул – Салехард. Это поспособствует росту турпотока на Алтай.
Подписание "дорожной карты" по реализации Соглашения о сотрудничестве между Алтайским краем и Ямало-Ненецким автономным округом позволит расширить спектр направлений дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и укрепить дружественные отношения между регионами.
Как отметил Виктор Томенко, Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ интересны друг для друга, их сближение позволит развивать и взаимно усиливать экономический, научно-технический, образовательный, социальный и культурный потенциал обоих регионов. Дополнительное соглашение подписано, чтобы уточнить цели сотрудничества на период с 2019 по 2022 год.
"Мы рассчитываем, что Ямало-Ненецкий автономный округ продолжит наращивать поток туристов на Алтай. Поэтому с целью повышения транспортной доступности наших курортов и туристических объектов мы рассматриваем возможность открытия прямого авиарейса Барнаул – Салехард, – рассказал о планах Виктор Томенко. Расстояние между столицами регионов составляет порядка двух тысяч километров: его можно преодолеть на автотранспорте за 24 часа, а на самолете путь займет всего 3,5 часа.
Отметим, что сейчас из аэропорта Барнаула напрямую можно улететь в Томск, Красноярск, Иркутск, Симферополь, Санкт-Петербург.
Комментарии
какой турпоток? сделайте нормальный аэропорт!
В Москву еще на прямую можно улететь
Какой еще Ямал? билет минимум 30 тыс. в один конец, где субсидии будете брать? из бюджета нищего Алт. края? на аэропорт денег даже нет