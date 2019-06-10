Знаменитое тайское мороженое с манго в домашних условиях: рецепт

Пожалуй, каждый, кто бывал в Таиланде, видел, как уличные торговцы на глазах у туристов готовят натуральное мороженое из молока и фруктов. На специальную охлажденную поверхность выливают молоко, кладут кусочки экзотических фруктов и специальными шпателями начинают интенсивно измельчать будущий Thai ice-cream. Получившуюся консистенцию размазывают тонким слоем на охлаждающей основе, а после застывания ее скатывают в виде роллов, украшают топингом и подают в стаканчике.
Во Всемирный день мороженого, который отмечают 10 июня, Amic.ru предлагает читателям приготовить тайское лакомство у себя дома. Все, что для этого потребуется, это натуральный йогурт, манго, сок лайма и немного сахара.
Итак, записывайте рецепт.
Тайское мороженое с манго в домашних условиях
- После приготовления вы получите 4 порции
- Время приготовления: 45 минут
Что потребуется?
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400 мл белого йогурта;
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200 граммов манго (без косточки);
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Половина чайной ложки сока лайма;
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3 ст. л. сахара.
Совет
Если манго неспелое, его можно оставить дозревать в теплом месте, завернув в бумагу вместе с яблоком.
Как готовить?
1. Манго очистить от кожуры и удалить косточку.
2. Измельчить манго с помощью блендера.
3. Выдавить сок из половины лайма в пюре из манго.
4. Добавить йогурт и сахар, тщательно перемешать.
5. Залить содержимое в форму (лучше неглубокую) и поставить в морозилку.
6. Каждые полчаса перемешивать смесь, выгоняя из нее воздух.
7. Когда смесь достаточно затвердеет, сформировать шарики (роллы делать гораздо сложнее) и подавать с кусочками фруктов.
Приятного аппетита!
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