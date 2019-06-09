Россияне больше всего любят путешествовать на яхтах в июне

Каждая четвертая яхта на Средиземноморье арендуется россиянами в июне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис Nautal.ru.
Самые популярные страны Средиземноморья у россиян, берущих яхты в аренду этим летом, — Греция, Испания, Италия, Черногория, Хорватия и Турция. Минимальная стоимость аренды яхты, которую заплатили россияне этим летом, составила 140 евро за небольшое судно без капитана на полдня. Стоимость самых дорогих превышает 30 000 евро за моторную яхту с капитаном и командой на неделю.
Специалисты сервиса по аренде яхт проанализировали бронирования туристов из России в акватории Средиземного моря. Выяснилось, что почти половина запросов россиян на аренду яхты приходится на июнь (25%) и июль (23%), заявки на май — 16% от годового показателя, а на август — 14%. На сентябрь приходится всего 5% спроса, на октябрь — 6%, остальные 11% запросов делятся между другими месяцами.
"Обычно самый популярный месяц среди яхтсменов — это август. Однако сейчас мы видим, что каждая четвертая яхта забронирована на июнь", — отметил гендиректор сервиса Октави Уйя.
Треть россиян арендуют классические парусные яхты — 33%. Легкие катера бронируют 22% отдыхающих на воде. Катамараны предпочитают 20% туристов из России. 12% выбирают моторные яхты, а 13% запрашивают суда иного типа.
Почти половина россиян уходят в классический чартер, оплачивают яхты на неделю — 44%. На один день бронируют суда 19% отдыхающих. Покататься на полдня берут лодки 13% — как правило, это новички, ищущие небольшие суда, для которых не нужны специальные права. На две недели отправляются в морское путешествие 6% российских отдыхающих. Примерно 18% — выбирают другое количество дней для аренды.
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