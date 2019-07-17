Российский экологический оператор (РЭО) считает несовершенными текущие способы расчета платы за мусор, предлагая ввести альтернативную систему. Об этом сообщает телеканал "360".

В настоящее время тарифы устанавливаются в регионах. Одни платят в зависимости от количества прописанных в квартире людей, другие – от размера жилплощади.

"К такой конструкции есть много вопросов. В первом случае страдают многодетные семьи, у которых кратно вырастает платеж, — считает замдиректора по информационной политике РЭО Вячеслав Духин. - Во втором — одинокие люди, проживающие в частных домах".

В связи с этим организация предлагает высчитывать размер платы по реально вывозимому мусору. Для этого нужно посчитать количество и объем контейнеров, а также месячное количество рейсов по вывозу отходов с этой площадки.

В РЭО уверены, что такая система расчета будет справедливее. Правда, нужно будет урегулировать нюансы в связи с возможным совместным использованием мусорных контейнеров физическими и юридическими лицами.

"Если рядом с нашим домом есть кафе, и заведение пользуется той же контейнерной площадкой, то оно должно заключить договор с региональным оператором, — уточнил Духин. — Тогда платеж кафе должен сокращать размер платежа, который платят жители".

Сейчас РЭО готовит федеральный справочник по нормативам, который призван регулировать отношения регоператора и населения.