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Новости

Новый способ расчета оплаты за мусор могут ввести в России

, ИА "Амител"
Российский экологический оператор предложил рассчитывать тариф по-иному
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Российский экологический оператор (РЭО) считает несовершенными текущие способы расчета платы за мусор, предлагая ввести альтернативную систему. Об этом сообщает телеканал "360".

В настоящее время тарифы устанавливаются в регионах. Одни платят в зависимости от количества прописанных в квартире людей, другие – от размера жилплощади.

"К такой конструкции есть много вопросов. В первом случае страдают многодетные семьи, у которых кратно вырастает платеж, — считает замдиректора по информационной политике РЭО Вячеслав Духин. - Во втором — одинокие люди, проживающие в частных домах".

В связи с этим организация предлагает высчитывать размер платы по реально вывозимому мусору. Для этого нужно посчитать количество и объем контейнеров, а также месячное количество рейсов по вывозу отходов с этой площадки.

В РЭО уверены, что такая система расчета будет справедливее. Правда, нужно будет урегулировать нюансы в связи с возможным совместным использованием мусорных контейнеров физическими и юридическими лицами.

"Если рядом с нашим домом есть кафе, и заведение пользуется той же контейнерной площадкой, то оно должно заключить договор с региональным оператором, — уточнил Духин. — Тогда платеж кафе должен сокращать размер платежа, который платят жители".

Сейчас РЭО готовит федеральный справочник по нормативам, который призван регулировать отношения регоператора и населения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.07.2019 08:27
- гость -

организация предлагает высчитывать размер платы по реально вывозимому мусору. Для этого нужно посчитать количество и объем контейнеров

судя по представленному фото жильцы ближлежащих домов по новой методике должны платить минимум в три раза больше )))

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17.07.2019 08:47
- гость -

17.07.2019 08:27
- гость -

Нем важно сколько производят - важно как считают! Капиталист в накладе никогда не останется.

0  0
17.07.2019 09:04
prosto

В первом случае страдают многодетные семьи,у которых кратно вырастает платеж,
так то они и мусора производят кратно членам семьи, меня всегда интересует вопрос почему я буду за них платить если у меня стандартная семья???

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