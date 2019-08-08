"Сердечный привет от русского флота": житель Аляски нашел бутылку с посланием из СССР

Бутылку с посланием из СССР нашел житель Аляски / Фото: facebook.com/tylerivanoff

Бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года, обнаружил житель Аляски Тайлер Иванофф, пишет РБК.

Бутылку нашли в заливе Шишмарев на западе Аляски. Судя запечатанному в ней посланию, которое Тайлер опубликовал в своем Facebook, автор письма служил на плавбазе "Сулак" "Востокрыбхолодфлота" (В.Р.Х.Ф.).

Мужчина передал нашедшему "сердечный привет" и попросил обнаружившего бутылку сообщить о находке экипажу флота по адресу во Владивостоке.

"Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", — заключил автор послания.

Плавбазу "Сулак" построили в японской Иокогаме в 1966 году. Списали ее в ноябре 1992 года, сейчас плавбаза утилизирована.

В 2018 году туристы нашли в Калининграде капсулу с посланием потомкам. Она буквально упала под ноги туристам. По счастливой случайности одна из птиц задела крылом капсулу, находившуюся на крыше башни.