Видеозапись страшной аварии с участием пассажирского автобуса, в которой погибли женщина и двое детей, опубликовал Рен ТВ.

Автобус, в котором находились 44 туриста (из них 13 детей), двигался на приличной скорости, когда Volkswagen Touareg, который до этого стоял на аварийке, только начинал движение. В результате столкновения погибли три пассажира внедорожника: двое детей и женщина. Еще двое взрослых и ребенок госпитализированы.

Пассажиров автобуса, опрокинувшегося в обрыв, извлекали из салона спасатели и передавали прибывшим медикам. Всем оказана медицинская помощь. Одну девочку едва успели спасти – когда сотрудник МЧС России начал ее реанимировать, она уже не дышала.

Следователи по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. 41-летнего водителя автобуса задержали по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина и двое детей, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.