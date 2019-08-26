"Почта России" просит 85 млрд рублей, чтобы торговать алкоголем и выдавать кредиты

"Почта России" разработала специальную концепцию "Центры притяжения", которая призвана вернуть население в почтовые отделения, сообщает газета "Известия".

С повсеместным распространением интернета население все реже пользуется бумажными письмами. Прогнозируется, что в течение пяти лет объем корреспонденции в мире упадет в 1,5 раза.

Новая концепция предлагает расширить функции почтовых отделений в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек. Это 80% от их общего количества.

Согласно проекту, они станут гибридами аптеки, банка, МФЦ и даже алкомаркета. В число предполагаемых функций планируется включить выдачу кредитов, прием вкладов, обмен валюты, продажа лекарств, алкогольной продукции, оказание государственных, социальных, медицинских и образовательных услуг.

На столь масштабный проект просят солидное финансирование – 85 млрд рублей, в том числе 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.

Начало модернизации планируется на 2020 год. Однако, исходя из реакции ведомств, к которым за комментариями обратились журналисты "Известий", они сделали вывод, что в следующем году масштабных реформ почтового сервиса ждать не следует.

Главной проблемой, по оценке экспертов, может стать финансирование, поскольку "Почта России" хочет получить из бюджета значительные средства на развитие непрофильной для нее деятельности.