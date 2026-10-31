На открытии организовали и познавательную программу для детей

31 октября 2026, 22:37, ИА Амител

Фото предоставлено торговой сетью "Пятерочка"

В Казани открылась фотовыставка, посвященная сохранению снежных барсов, обитающих в горах Алтая. В России насчитывается не более 90 этих редких хищников, причем около половины живут именно в алтайских горах. Привлечь внимание к проблеме исчезновения ирбисов решили торговая сеть "Пятерочка" и научно-исследовательский центр "Снежный барс", работающий в Республике Алтай.

Экспозиция "Снежный барс — живая легенда Алтая" разместилась в одном из магазинов Казани. Посетить ее можно бесплатно до 20 декабря 2026 года. Выставку приурочили к Международному дню снежного барса, который отмечается в октябре.

Выбор города не случаен: белый барс изображен на гербе Татарстана. Организаторы решили использовать этот символ, чтобы рассказать жителям республики о судьбе редких животных, нуждающихся в защите.

По оценкам биологов, во всем мире сохранилось от трех до семи тысяч снежных барсов. Эти хищники ведут скрытный образ жизни, поэтому изучать их в естественной среде непросто. При этом территории обитания ирбисов сокращаются, что создает дополнительную угрозу их популяции.

Выставка стала частью природоохранного проекта "Сохраним снежных барсов вместе". Его задача — поддержать научно-исследовательский центр "Снежный барс" в Республике Алтай, где ведется работа по сохранению и восстановлению популяции редкого хищника.

В феврале 2026 года "Пятерочка" и компания "Татспиртпром" при поддержке благотворительного фонда X5 "Выручаем" договорились финансировать программу центра. Средства предназначены для развития научной базы и природоохранной деятельности.

На выставке посетителям рассказывают о повадках ирбисов, местах их обитания и работе специалистов по сохранению вида. Желающие могут поддержать алтайский центр пожертвованием через QR-коды, размещенные рядом с экспозицией. При этом торговая сеть обещает удвоить каждую перечисленную сумму, а фонд "Выручаем" направит собранные деньги в НИЦ "Снежный барс".

На открытии организовали и познавательную программу для детей. Юные посетители проходили семь станций квеста, изучали следы животных, слушали записи рыка снежного барса и пробовали свои силы в прыжках. Также для гостей провели мастер-класс и рассказали о возвращении ирбисов в дикую природу.

В мероприятии участвовали представители Минэкологии Татарстана, Казанского федерального университета и торговой сети. Одним из гостей стал талисман хоккейного клуба "Ак Барс" — Белый ирбис.

Выставка работает в Казани на улице 2-й Ленинградской, 4, в рамках проекта "Центры местного сообщества". Для "Пятерочки" это не первая природоохранная инициатива: сеть также участвует в сохранении экосистемы Чивыркуйского перешейка на Байкале, где создали экологическую тропу и аудиогид.