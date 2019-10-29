Дорогу к Каракольским озерам на Алтае построят за 5 миллиардов рублей

Двухполосную дорогу длиною 47 километров к природному комплексу Каракольские озера построят в Республике Алтай. Деньги поступят из регионального бюджета и федеральной казны. Как следует из данных на РосТендере, на создание первого участка маршрута Урлу-Аспак – Каракол планируется выделить 751 миллион рублей. Всего же дорога обойдется в 5 миллиардов.
Минэкономразвития объявило тендер на проведение строительных работ. Итоги будут подведены 6 ноября. Заказчиком выступает республиканское управление автомобильных дорог "Горно-Алтайавтодор".
Благодаря строительству нового шоссе на территории комплекса станет возможным создать туристическую зону. На сегодняшний день добраться до Каракольских озер возможно лишь по воздуху или на внедорожниках.
Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщал, что дорога до Телецкого озера в ближайшее время получит федеральный статус. Предполагаемый срок передачи трассы на баланс федеральному центру – 2021 год. Речь идет о 148-километровом участке трассы.
Комментарии
Капец караколам... Загадят всё баранотуристы
прощай, дикая природа
я часто шарюсь по лесу с металоискателем, прочесал все от южного до медкластера.... так вот те места куда на машине не подъехать - там мусора 0. Если интересно что я находил в нашем лесу ставьте лайки и подписывайтесь. свайпай в верх вот это все
Такая там тишина и красота.... была
Это ошибка.
Природа не выдержит наплыва туристов, это раз.
Заброс на внедорожнике то сам по себе аттракцион, и без этого караколы станут скучнее.
Ну и в-третьих, вести федеральную дорогу в угоду частным турфирмам своих людей - это верх наглости.
Заброс на внедорожнике то сам по себе аттракцион, и без этого караколы станут скучнее.
И какая разница, заброс на внедорожнике или те же внедорожники по горной трассе?