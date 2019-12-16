Алтайский фотограф сняла редкое оптическое явление над Белухой

Фотограф Светлана Казина запечатлела над Белухой редкое оптическое явление – радужные облака. Небо над снежными вершинами горы переливается всеми цветами радуги.
Это явление называется иризацией. Оно образуется, когда тонкие облака под действием солнечного света окрашиваются в разные цвета.
"Облака на моих снимках настолько тонки, что напоминают, скорее, кружева, нежели обычные облака. Сила ветра была высока, и рисунок облачного плетения менялся каждую секунду. Эту красоту я сняла рано утром над самой высокой горой Сибири – Белухой. И эти два чудесных совпадения я считаю очередной удачей", – пишет Светлана Казина.
"Это что-то из другого измерения!", "Разве такие бывают? Они мне напомнили по спектру мыльные пузыри", "Невероятно красиво!" – пишут восторженные комментаторы.
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