Команда "ВКонтакте" запустила 11 тематических лент по интересам

Социальная сеть "ВКонтакте" анонсировала запуск 11 тематических лент в разделе рекомендации. Как сообщает RT, они уже доступны при использовании мобильного приложения.
В их формировании задействуют как специальный алгоритм, так и самих пользователей. Добровольцы войдут в экспертное сообщество, которое будет помогать программе правильно классифицировать тот или иной пост.
В настоящее время каждый может выбрать для просмотра один из 11 разделов по темам: IT, арты, игры, кино, музыка, наука, спорт, стиль, туризм, фото и юмор.
Также существует 12-й раздел "Для вас", но его нельзя назвать тематическим, так как в него может попасть пост из любого раздела, который интересен пользователю.
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