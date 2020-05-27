В Рубцовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных – пятеро сотрудников и один постоялец, сообщают в оперативном штабе Алтайского края.
Учреждение перешло в режим самоизоляции с 27 апреля. Сотрудники работают посменно, со сдачей анализов перед каждой сменой. К работе в первой смене после проведенного тестирования приступили 48 сотрудников. Через неделю после завершения вахты у одного из них появились симптомы заболевания. Анализ на коронавирус дал положительный результат.
Из-за этого провели тестирование всех проживающих и сотрудников интерната. В результате заболевание выявили еще у четырех работников и одного постояльца. Его госпитализировали.
Как уже сообщал amic.ru, ранее вспышку коронавируса обнаружили в Краевой больнице скорой медицинской помощи. Из-за этого медучреждение пришлось перепрофилировать в ковидный госпиталь.
Комментарии
В алтайском доме престарелых нашли зараженных коронавирусом
Посадят на карантин вместе с персоналом?
Для исследования берется мазок из ротоглотки, а это то место, где новый коронавирус не живет и находится ограниченное время на начальном этапе инфицирования. Для вируса слизистая верхних дыхательных путей – это транзитный путь, чтобы проникнуть в организм, что подтверждает масса литературных источников и информация от коллег, в первую очередь азиатских, которые первыми встретили эпидемию COVID-19.
Отсюда такой большой процент ложноотрицательных тестов, когда человек инфицирован, а анализ этого не подтверждает. По данным иностранных данных, доля таких тестов составляет от 40 до 60%.
А ведь все постояльцы соблюдали карантин, кому претензии?
Они же сидели на карантине вместе с персоналом. Как стало возможным?