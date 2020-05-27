В алтайском доме престарелых нашли зараженных коронавирусом

В Рубцовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных – пятеро сотрудников и один постоялец, сообщают в оперативном штабе Алтайского края.

Учреждение перешло в режим самоизоляции с 27 апреля. Сотрудники работают посменно, со сдачей анализов перед каждой сменой. К работе в первой смене после проведенного тестирования приступили 48 сотрудников. Через неделю после завершения вахты у одного из них появились симптомы заболевания. Анализ на коронавирус дал положительный результат.

Из-за этого провели тестирование всех проживающих и сотрудников интерната. В результате заболевание выявили еще у четырех работников и одного постояльца. Его госпитализировали.

Как уже сообщал amic.ru, ранее вспышку коронавируса обнаружили в Краевой больнице скорой медицинской помощи. Из-за этого медучреждение пришлось перепрофилировать в ковидный госпиталь.