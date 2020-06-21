Еще 72 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам инфицированные распределились так: Барнаул – 29 человек, Бийск – 15, Алейск – 4, Бийский район – 4, Зональный район – 3, Первомайский район – 3, Залесовский район – 2, Ребрихинский район – 2, Рубцовск – 2, Тальменский район – 2, Целинный район – 2, Заринск – 1, Рубцовский район – 1, Смоленский район – 1, Шипуновский район – 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3298 человек, в том числе 342 ребенка до 17 лет включительно. В регионе 48 тяжелобольных пациентов, 18 подключены к аппарату ИВЛ.

2229 человек с начала пандемии выздоровели, 12 из них – за прошедшие сутки.

Напомним, что ранее в Алтайском крае был снят еще ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, разрешили проведение плановой госпитализации.