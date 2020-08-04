Бийчанин ударил полицейского, чтобы прорваться на свадьбу в закрытый на карантин район

Житель Бийска прорвался сквозь полицейский кордон, чтобы добраться на свадьбу в закрытый на карантин Турочакский район, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.
В мае 49-летний житель Бийска поехал в Турочак на свадьбу к своему родственнику. Он без проблем въехал в Республику Алтай, однако на тот момент сам Турочакский район был закрыт на карантин из-за коронавируса, а потому мужчину остановили сотрудники полиции. Выяснилось, что бийчанин к тому же пьян. Разгоряченный мужчина решил, не взирая ни на что попасть на свадьбу к родственнику, ударил по лицу сотрудника ДПС, сел машину и прорвался в район.
Окончательно остановить его удалось только возле Озеро-Куреево. Дебошир попробовал повторить отработанную схему, однако в этот раз номер не прошел. Сейчас мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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