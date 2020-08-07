Более 60 детей отдыхали в нелегальном лагере на Алтае

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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявили несанкционированый детский лагерь в селе Манжерок в Майминском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
В нем отдыхал 61 несовершеннолетний в возрасте от шести до 16 лет из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. Сопровождающих взрослых при этом было только девять человек.
"За несколько дней до открытия ООО "Пилигрим" подало уведомление в Роспотребнадзор о предоставлении услуг в качестве туристической базы, никаких уточнений по поводу организации летнего отдыха детей в предъявленном документе не было", — уточнили в ведомстве.
На основании итогов проверки специалисты вынесли постановление о закрытии объекта. В нем выявили целый ряд нарушений. В частности, проигнорирован запрет на проведение массовых мероприятий – все дети свободно рассаживались напротив сцены и участвовали в различных упражнениях и играх на открытом воздухе.
"Допущено превышение 50 % наполняемости от проектной вместимости базы, — продолжили перечислять эксперты. — Кровати в жилых номерах расставлены на расстоянии менее 1 метра друг от друга, не соблюдается социальная дистанция".
Медобслуживание детей осуществлял работник, который не проходил медицинского осмотра и не имел медицинской книжки. Пищу готовил сотрудник без соответствующего гигиенического обучения.
Не обеспечивалось и проведение производственного контроля на объекте, нет результатов исследования качества воды в бассейне и контроля качества приготовляемых блюд.
Также не проводились все необходимые мероприятия по обеззараживанию воздуха и помещений, а также отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены персонала. В частности, в производственных цехах рядом с раковинами не оказалось мыла.
Административные материалы по факту выявленных нарушений направили в суд.
Комментарии
В частности, в производственных цехах рядом с раковинами не оказалось мыла.
Вот это да! За такое и расстрелять можно!