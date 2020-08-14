Глава алтайского Минпромэнерго оценил подготовку Ярового к зиме

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка посетил ТЭЦ в Яровом и оценил подготовку к зиме. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".
Глава регионального Минпромэнерго положительно оценил темпы проведения работ. Он удостоверился, что они идут в соответствии с графиком.
"Сейчас наблюдаем сварку и сборку деталей котла, – рассказал Химочка. – Все необходимые работы проводятся, подрядчики есть, графики практически все выполняются. А значит, к началу отопительного сезона все намеченное сделают".
На ремонтные работы предусмотрено выделение 68 млн рублей, а на закупку топлива – свыше 175 млн рублей. Кроме того, губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился, чтобы еще 5 млн рублей направили на ремонт сетей.
По словам Химочки, ремонт сетей местами идет с отклонениями от графика, но никаких опасений по поводу своевременного завершения работ это не вызывает.
Как ранее писал amic.ru, глава Алтайского края Виктор Томенко заявил, что четыре из 139 муниципалитетов с высокой долей вероятности не получат паспорта готовности к зиме. Речь идет об Алейске, Яровом, Калманском и Тальменском районах. В остальных муниципальных образованиях, за исключением отдельных населенных пунктов, подготовка к зиме идет согласно графику.
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