В Бийске рецидивист из ревности сжег свою сожительницу и дом знакомого

В Бийске рецидивист ранил ножом своего знакомого и заживо сжег сожительницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Преступление произошло в январе 2020 года. Мужчина вместе с 47-летней возлюбленной отправился в гости к знакомому. Во время застолья визитер заподозрил свою сожительницу в измене, и выпитый алкоголь подстегнул его к действиям. Сначала гость ударил 31-летнего хозяина дома ножом в шею, а после оглушил женщину бутылкой.
Однако этого мужчине показалось мало. Рецидивист взял легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею свою сожительницу и поджег, после чего ушел. Пострадавшая скончалась в больнице от ожогов третьей степени, а владельца жилья успели спасти соседи, которые увидели пожар.
Мужчину обвиняют сразу по трем статьям – покушение на убийство, убийство, совершенное с особой жестокостью, и умышленное уничтожение имущества. Ущерб от пожара составил почти 90 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия злоумышленник свою вину не признал. Тем не менее дело направлено в суд.
Комментарии
В родной дом.
зачем такие живут???