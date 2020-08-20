В Барнауле открылась новая аптека для льготников

В барнаульской городской поликлинике № 9 создан новый аптечный пункт для льготников. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
Директор сети государственных аптек Ольга Калита рассказала, что там созданы все условия для маломобильных граждан – оборудован пандус, расширена входная секция. Вскоре планируется полный ремонт помещения.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подчеркнул, что в ведомстве прислушиваются к пожеланиям жителей региона.
"В этом году, например, запланировано открытие аптечного пункта в городской больнице № 12. Эту тенденцию по открытию пунктов в медицинских учреждениях мы продолжим", – сказал он.
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