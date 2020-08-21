Умер осужденный за растление ребенка алтайский священник

Скончался бывший настоятель храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района, осужденный за сексуальное насилие против ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
Причина смерти пока неизвестна. Со слов прихожан, у священника было онкологическое заболевание. Многие из них до сих пор не верят, что настоятель храма развратил школьницу.
Как ранее писал amic.ru, 50-летнего священнослужителя приговорили к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за надругательство над 13-летней девочкой.
Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Следователи доказали, что в июле 2018 года осужденный приехал в район протоки реки Обь на рыбалку с 13-летней дочерью своей знакомой. В ночное время, находясь в своем автомобиле, он совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера.
В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал. Потерпевшая на стадии предварительного следствия отказалась от своих показаний. Тем не менее суд приговорил мужчину к 12 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Комментарии
Потерпевшая на стадии предварительного следствия отказалась от своих показаний. Тем не менее суд приговорил мужчину к 12 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Как это мусара, от свалившейся на голову палки, откажутся...
Туда ему и дорога. Анальный свищ похоже сокамерники ему разворошили.