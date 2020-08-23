"Нашествие мотыльков" сняли на видео в Алтайском крае

Огромное число мотыльков собирается у фонарей в Кулунде. На необычное явление обратила внимание корреспондент ГТРК "Алтай" Елена Таратун.
"Нашествие" насекомых, отдаленно напоминающее кадры из фильма ужасов, настолько впечатлило девушку, что она спросила своего спутника: "А они могут нас съесть?".
Несмотря на утвердительный ответ собеседника, журналистка вошла в самую гущу мотыльков, и отметила, что они лезут везде – и в рот, и в глаза.
Ранее amic.ru писал, что жители Барнаула в социальных сетях показали паука, которого нашли на своем дачном участке. Найденная особь для них оказалась совсем неизвестной.
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