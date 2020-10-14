"Это лишь намордник". Экс-кандидат в алтайские губернаторы раскритиковал масочный режим

Бывший кандидат в мэры Барнаула и губернаторы Алтайского края Андрей Крылов в очередной раз раскритиковал антиковидные меры, принимаемые в регионе. В частности, по его словам, эффективность применения масок не больше, чем применение намордника для собак.

Как подчеркнул Крылов, маска, наоборот, вредна, а уровень смертности от COVID-19 в большинстве стран мира составляет от 0,1% до 0,5% и не превышает риска погибнуть в результате катастрофы по дороге на работу.

"До 30% всех дополнительных смертей по отношению к среднегодовому уровню при пандемии вызваны результатом паники и страха, которые нагоняет администрация Алтайского края во главе с губернатором. И усугубляется добровольно-принудительной самоизоляцией. Совет от меня лично: намордники не надевать, заниматься спортом, больше гулять, в том числе в общественных местах для тренировки иммунитета, ходить почаще в баню и ни в коем случае не ставить пандемийные прививки!" – написал Крылов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, Крылов не в первый раз критикует меры, которые принимаются в Алтайском крае из-за сложной эпидемиологической ситуации. Так, активист подавал иск с требованием признать незаконным "ковидный" указ губернатора. Суд Крылову отказал. Позже он написал заявление в полицию с требованием привлечь Виктора Томенко к административной ответственности за то, что губернатор появился на сессии АКЗС без маски. Правоохранители также отказали в возбуждении дела.