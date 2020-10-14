"Это лишь намордник". Экс-кандидат в алтайские губернаторы раскритиковал масочный режим

Бывший кандидат в мэры Барнаула и губернаторы Алтайского края Андрей Крылов в очередной раз раскритиковал антиковидные меры, принимаемые в регионе. В частности, по его словам, эффективность применения масок не больше, чем применение намордника для собак.
Как подчеркнул Крылов, маска, наоборот, вредна, а уровень смертности от COVID-19 в большинстве стран мира составляет от 0,1% до 0,5% и не превышает риска погибнуть в результате катастрофы по дороге на работу.
"До 30% всех дополнительных смертей по отношению к среднегодовому уровню при пандемии вызваны результатом паники и страха, которые нагоняет администрация Алтайского края во главе с губернатором. И усугубляется добровольно-принудительной самоизоляцией. Совет от меня лично: намордники не надевать, заниматься спортом, больше гулять, в том числе в общественных местах для тренировки иммунитета, ходить почаще в баню и ни в коем случае не ставить пандемийные прививки!" – написал Крылов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Напомним, Крылов не в первый раз критикует меры, которые принимаются в Алтайском крае из-за сложной эпидемиологической ситуации. Так, активист подавал иск с требованием признать незаконным "ковидный" указ губернатора. Суд Крылову отказал. Позже он написал заявление в полицию с требованием привлечь Виктора Томенко к административной ответственности за то, что губернатор появился на сессии АКЗС без маски. Правоохранители также отказали в возбуждении дела.
Комментарии
Во всех странах маска защищает, но у таких господ свой путь......
Какие знакомые выражения, про намордники. Тут кто-то из месных такими словами каждый день в новостях оперирует.
Дуракам закон не писан. И намордник кстати очень помогает - предотвращает укус неадекватной собаки.
Господин Крылов, встань на крыло и вали с Алтая.
Весь мир носит маски,дабы не распространять инфекцию..везде стоят дезинфекционные аппараты..Но только в России это не работает..Почему?
Пусть на субботник в РТП сходит , проявит гражданскую активность!
Доктор Крылов
Это он так пиарится что ли? А слабо на власть всерьез погавкать, намордник ведь не мешает.
Единственный грамотный кандидат, хоть и бывший!
14.10.2020 10:06
- гость -
Дуракам закон не писан. И намордник кстати очень помогает - предотвращает укус неадекватной собаки.
+1000
Он, похоже, даже не понял, как попал в точку))
И такие дураки лезут управлять народом. Боже, упаси от таких!
Есть еще адекватные люди
про намордник согласен в остальном нет! мест рабочих у вас нет а значит вы ничего не дадите нашему краю!
Хренасе сколько любителей ставить забор от комаров - чё, помогло хоть раз то?
США объявления в магазинах
НОШЕНИЕ МАСКИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Не дуйся. Не ной. Не спорь.
Не доставай сотрудников.
Не изрыгай лозунги из теории заговора, или дезы, которую ты прочитал у своего недоумка дядюшки на фейсбуке.
Ношение маски не политическое требование. Это элементарное здоровье и безопасность. Не будь тем, из-за которых весь мир смеется над нами.
Стандартные уловки и ответы:
"Я забыл маску в машине" - вернись и возьми.
"Это требование неконституционно» - нет, оно конституционно.
"КОВИД - это всего лишь глупый слух" - нет, это ты тупой.
Андрей, временами же дельные вещи говоришь. Но не сейчас.
С твоими вредными советами медицина быстрее захлебнется.
14.10.2020 10:44
Если ещё и руки мыть научишься, то считай проскочил пандемию.
Ну так пусть, кто маски носить не желает, лечатся впоследствии сами, а не в поликлинике или больнице
Лежал в больнице с пневмонией и подтвержденным ковидом, говорил с врачами - все сказали, что маска бесполезна. Сами врачи кстати в масках не ходят, у них респираторы. Вот только как людям это донести я не понимаю
С таких как он надо расписки брать в случае чего лечиться за свой счёт и лечит всех тех кого заразил.
Согласен на 100%
Этого чувака не надо подпускать к власти, он не адеквате на мой взгляд......
Томенко тоже что то не торопится Путина о помощи просить.
а что он неправильного сказал?
Людям вбили в голову, что маски наше спасение! Хожу всегда без маски и наблюдаю злые взгляды людей в масках. Да, я плевать хотел на все указы и маски! Хотите носите, но мне указывать не надо! Я не поддаюсь панике и истерии. Рано или поздно, но с вирусом придется столкнуться каждому и хоть носил маску, хоть не носил.
С его идеями ни в мэры, ни в губернаторы не выбрали. Почему к этому менению должны прислушиваться?
Он все сказал верно! На упаковке с масками так и написано, что нестерильны и не защищают от вирусов.
И вот такие дятлы метят в мэры Барнаула? Гоните его поганой метлой вон.
14.10.2020
Хренасе сколько любителей ставить забор от комаров - чё, помогло хоть раз то?
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Месный, ты не утомился ещё глупости говорить?
14.10.2020 11:33
- гость -
Он все сказал верно! На упаковке с масками так и написано, что нестерильны и не защищают от вирусов.
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Ты на карнавальных масках это прочел? На медицинских ничего подобного не написано.
14.10.2020 11:37
- гость -
Он прав. Маска для вирусов как забор от комаров. Меньше слушайте роспотребнадзор и побольше читайте научную работы.
14.10.2020 11:32
- гость -
Людям вбили в голову, что маски наше спасение! Хожу всегда без маски и наблюдаю злые взгляды людей в масках. Да, я плевать хотел на все указы и маски! Хотите носите, но мне указывать не надо! Я не поддаюсь панике и истерии. Рано или поздно, но с вирусом придется столкнуться каждому и хоть носил маску, хоть не носил.
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Да умные-то люди давно знают, что во время вирусных эпидемий (того же гриппа) именно маски снижают риск распространения инфекции.
А вам, дypaкам, хоть в лоб, хоть по лбу.
14.10.2020 11:39
- гость -
Плохо значит смотрите.
14.10.2020 11:41
- гость -
Он прав. Маска для вирусов как забор от комаров. Меньше слушайте роспотребнадзор и побольше читайте научную работы.
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Он не прав, он тупой и упёртый. Вам и так, и эдак объясняют, почему маски защищают от вирусов. Но бесполезно. Это как овцу учить счету.
Если исходить из рассуждений ковид-диссидентов - самые тупые это китайцы, на видео все в масках ходят. Ну тупыееее.
40 случаев ковида на всю Поднебесную. Ну тупые...
Работал в маске в пыльном помещении, маска пыль не задерживает. Была грязная с двух сторон и в легких была грязь после маски.
14.10.2020 11:43
- гость -
Плохо значит смотрите.
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Покажи, где ты смотришь.
На моих написано:
"Медицинская маска одноразовая для лица изготовлена из трех слоев нетканого материала и снабжена гибким носовым фиксатором. Маска предназначена для защиты верхних дыхательных путей от вирусов, инфекций."
Надеюсь, он не будет претендовать на КТ и ИВЛ.
Умники, зомбированные телевизором, приведите хоть одно научное исследование эффективности медицинской маски против вирусов! Сначала найдите научные труды на эту тему, а потом рассуждайте о необходимости ношения маски! Маски рассчитаны на недалёких умом людей, которые купили китайскую маску, нацепили её и думают что они защищены!!! Да на вас смотреть смешно!!! На глаза тоже маску нацепите тогда уж, поскольку вирус проникает через слизистые!!!
14.10.2020 11:47
- гость -
Для особо одарённых, китайцы ходят в респираторах, а это совсем другое.
Умники, зомбированные телевизором, приведите хоть одно научное исследование эффективности медицинской маски против вирусов!
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Глупый ты человек. Работаешь, поди, кассиром или сантехником, учился в школе плохо.
Сам ты сколько научных трудов прочел на эту тему? Что такое вирусная нагрузка знаешь?
Человек не заражается от нескольких вирусных частиц, для заражения нужно определенное кол-во (концентрация вируса). И маски помогают снизить кол-во (концентрацию) вируса, который мы вдыхаем.
Маска наиболее эффективна на инфицированном человеке. Она задерживает распространение вирусных частиц, когда этот человек кашляет, чихает, дышит. Без маски частицы влаги с содержащимися в ней вирусами разлетаются на несколько метров.
Маска на здоровом человеке менее эффективна, отсекая только часть вирусов.
Когда же маска и на здоровых, и на инфицированных людях - вероятность заражения снижается очень значительно.
14.10.2020 12:02
- гость -
Земляк, ты это... только не нервничай - тут маска точно не поможет, а вот при непосредственном разговоре с больным часть инфекции даже простая тряпка задержит - слюни то летят. А чем меньше концентация инфекции, тем больше шансов не заболеть.
И еще, конечно, влияет на заболеваемость, патогенность инфекции и состояние иммунитета организма. Так учили нас еще в советском ВУЗе.
Через слизистые (глаза) тоже есть риск заразиться, поэтому защитные экраны присутствуют в защитных костюмах в ковидниках.
И не забывам про руки - нельзя трогать лицо не помыв их, если не носите перчатки.
Ну а пруфы, которые вы требуете поищите уж сами в интернете.
Эа сим откланиваюсь, работать пора.
14.10.2020 12:12
- гость -
Сам проверял или так, слышал типо?
Так вот кто здесь пишет под ником "Калибр " ! Нда ," господин" Крылов , так тупо проколоться .
И ещё : вам не нужно надевать намордник , для начала попробуйте надеть медицинскую маску , глядишь намордник и не понадобится .
14.10.2020 11:37
- гость -
А чё забор от комаров помогает или это глупость на самом деле?
14.10.2020 12:02
- гость -
На сарае тоже былоисано ... а там дрова лежали! Какой класс защиты этой маски? Сертификат соответствия есть?
Упоротые кинулись оскорблять человека, по той простой причине что их правда самая правдивая правда. Что вы уперлись в эти маски?! Рано или поздно вы столкнетесь с тем чем должны, и хватит ныть. Спасибо Вам аборигенам хоть доминиканку не сожрали с потрохами.
Упёртым в своём невежестве ничего доказывать не нужно( бесполезно , не дойдёт) , пусть живут в своём мире , но к власти их допускать нельзя .
14.10.2020 11:37
- гость -
Месный, чего ж тебя так на заборе то клинит? Какой день всё о заборе...
Месный, чего ж тебя так на заборе то клинит? Какой день всё о заборе...
Да он в нем головой застрял, уши мешают бестолковку вытащить. А к его заду кто-то пристраивается... Отсюда и постоянное упоминание забора.
14.10.2020 11:03
МИРНЫЙ
С таких как он надо расписки брать в случае чего лечиться за свой счёт и лечит всех тех кого заразил.
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если бы ты не только тявкал в этой новости, но и почитал предыдущие, то понял бы:
1. лечиться и ты, масочник, и он - безмасочник будете за свой счет
2. заражаются ВСЕ - и в маске, и без. Течение у 80% довольно легкое (как грипп), у некоторых осложнения.
3. очереди в больницы и поликлиники от полугодового неоказания мед.помощи, от паники и психопатии доведенных до отчаяния людей, от того, что медики посваливали из региона, либо попрятались от вас, беснующихся, на больничных.
Похоже этот Крылов тот ещё популист-хайпожор. Вон какой срач знатный устроил на ровном месте. Ещё, поди и комменты здесь строчит, да руки потирает.
Геть от власти таких дуболомов!
Какие глупые врачи хирурги, что надевают медицинские маски. Им бы повстречаться с дураками комментаторами с амика и с экс-кандидатом, какая экономия была бы в мире на неприобретение этих масок для проведения операций!
14.10.2020 16:42
- гость -
Хирурги надевают маски, чтобы слюни или волосы с носа ненароком не упали в операционное пространство
14.10.2020 10:03
- гость -
Во всех странах маска защищает, но у таких господ свой путь......т иди
Маска защищает идиотов в их идиотских мозгах, успокаивая их идиотские страхи,
а реально никого она не защищает.
Так Калибр любит с...ачи устраивать в обществе . Он ,оказывается , ещё и кандидатом в губернаторы был , да уж... .