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"Это лишь намордник". Экс-кандидат в алтайские губернаторы раскритиковал масочный режим

, ИА "Амител"
По словам Андрея Крылова, нужно почаще гулять в общественных местах без маски
Андрей Крылов / Фото: vk.com/krylov_22

Андрей Крылов / Фото: vk.com/krylov_22

Бывший кандидат в мэры Барнаула и губернаторы Алтайского края Андрей Крылов в очередной раз раскритиковал антиковидные меры, принимаемые в регионе. В частности, по его словам, эффективность применения масок не больше, чем применение намордника для собак.

Как подчеркнул Крылов, маска, наоборот, вредна, а уровень смертности от COVID-19  в большинстве стран мира составляет от 0,1% до 0,5% и не превышает риска погибнуть в результате катастрофы по дороге на работу.

"До 30% всех дополнительных смертей по отношению к среднегодовому уровню при пандемии вызваны результатом паники и страха, которые нагоняет администрация Алтайского края во главе с губернатором. И усугубляется добровольно-принудительной самоизоляцией. Совет от меня лично: намордники не надевать, заниматься спортом, больше гулять, в том числе в общественных местах для тренировки иммунитета, ходить почаще в баню и ни в коем случае не ставить пандемийные прививки!" – написал Крылов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, Крылов не в первый раз критикует меры, которые принимаются в Алтайском крае из-за сложной эпидемиологической ситуации. Так, активист подавал иск с требованием признать незаконным "ковидный" указ губернатора. Суд Крылову отказал. Позже он написал заявление в полицию с требованием привлечь Виктора Томенко к административной ответственности за то, что губернатор появился на сессии АКЗС без маски. Правоохранители также отказали в возбуждении дела.   

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

14.10.2020 10:03
- гость -

Во всех странах маска защищает, но у таких господ свой путь......

14.10.2020 10:06
- гость -

Какие знакомые выражения, про намордники. Тут кто-то из месных такими словами каждый день в новостях оперирует.

14.10.2020 10:06
- гость -

Дуракам закон не писан. И намордник кстати очень помогает - предотвращает укус неадекватной собаки.

14.10.2020 10:06
1

Господин Крылов, встань на крыло и вали с Алтая.

14.10.2020 10:08
Бабуля

Весь мир носит маски,дабы не распространять инфекцию..везде стоят дезинфекционные аппараты..Но только в России это не работает..Почему?

14.10.2020 10:08
Человек

Пусть на субботник в РТП сходит , проявит гражданскую активность!

14.10.2020 10:14
гость

Доктор Крылов

14.10.2020 10:17
- гость -

Это он так пиарится что ли? А слабо на власть всерьез погавкать, намордник ведь не мешает.

14.10.2020 10:21
МДА

Единственный грамотный кандидат, хоть и бывший!

14.10.2020 10:23
- гость -

14.10.2020 10:06
- гость -
Дуракам закон не писан. И намордник кстати очень помогает - предотвращает укус неадекватной собаки.

+1000

Он, похоже, даже не понял, как попал в точку))

14.10.2020 10:24
- гость -

И такие дураки лезут управлять народом. Боже, упаси от таких!

14.10.2020 10:34
- гость -

Есть еще адекватные люди

14.10.2020 10:42
аа

про намордник согласен в остальном нет! мест рабочих у вас нет а значит вы ничего не дадите нашему краю!

14.10.2020 10:44
месный

Хренасе сколько любителей ставить забор от комаров - чё, помогло хоть раз то?

14.10.2020 10:45
Как то так

США объявления в магазинах

НОШЕНИЕ МАСКИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Не дуйся. Не ной. Не спорь.
Не доставай сотрудников.
Не изрыгай лозунги из теории заговора, или дезы, которую ты прочитал у своего недоумка дядюшки на фейсбуке.
Ношение маски не политическое требование. Это элементарное здоровье и безопасность. Не будь тем, из-за которых весь мир смеется над нами.
Стандартные уловки и ответы:
"Я забыл маску в машине" - вернись и возьми.
"Это требование неконституционно» - нет, оно конституционно.
"КОВИД - это всего лишь глупый слух" - нет, это ты тупой.

14.10.2020 10:47
- гость -

Андрей, временами же дельные вещи говоришь. Но не сейчас.
С твоими вредными советами медицина быстрее захлебнется.

14.10.2020 10:55
- гость -

14.10.2020 10:44
Если ещё и руки мыть научишься, то считай проскочил пандемию.

14.10.2020 11:00
Гость

Ну так пусть, кто маски носить не желает, лечатся впоследствии сами, а не в поликлинике или больнице

14.10.2020 11:03
- гость -

Лежал в больнице с пневмонией и подтвержденным ковидом, говорил с врачами - все сказали, что маска бесполезна. Сами врачи кстати в масках не ходят, у них респираторы. Вот только как людям это донести я не понимаю

14.10.2020 11:03
МИРНЫЙ

С таких как он надо расписки брать в случае чего лечиться за свой счёт и лечит всех тех кого заразил.

14.10.2020 11:17
- гость -

Согласен на 100%

14.10.2020 11:19
Дмитрий

Этого чувака не надо подпускать к власти, он не адеквате на мой взгляд......
Томенко тоже что то не торопится Путина о помощи просить.

14.10.2020 11:26
- гость -

а что он неправильного сказал?

14.10.2020 11:32
- гость -

Людям вбили в голову, что маски наше спасение! Хожу всегда без маски и наблюдаю злые взгляды людей в масках. Да, я плевать хотел на все указы и маски! Хотите носите, но мне указывать не надо! Я не поддаюсь панике и истерии. Рано или поздно, но с вирусом придется столкнуться каждому и хоть носил маску, хоть не носил.

14.10.2020 11:33
- гость -

С его идеями ни в мэры, ни в губернаторы не выбрали. Почему к этому менению должны прислушиваться?

14.10.2020 11:33
- гость -

Он все сказал верно! На упаковке с масками так и написано, что нестерильны и не защищают от вирусов.

14.10.2020 11:35
- гость -

И вот такие дятлы метят в мэры Барнаула? Гоните его поганой метлой вон.

14.10.2020 11:37
- гость -

14.10.2020

Хренасе сколько любителей ставить забор от комаров - чё, помогло хоть раз то?
------
Месный, ты не утомился ещё глупости говорить?

14.10.2020 11:39
- гость -

14.10.2020 11:33
- гость -
Он все сказал верно! На упаковке с масками так и написано, что нестерильны и не защищают от вирусов.
------
Ты на карнавальных масках это прочел? На медицинских ничего подобного не написано.

14.10.2020 11:41
- гость -


14.10.2020 11:37
- гость -
Он прав. Маска для вирусов как забор от комаров. Меньше слушайте роспотребнадзор и побольше читайте научную работы.

14.10.2020 11:42
- гость -

14.10.2020 11:32
- гость -
Людям вбили в голову, что маски наше спасение! Хожу всегда без маски и наблюдаю злые взгляды людей в масках. Да, я плевать хотел на все указы и маски! Хотите носите, но мне указывать не надо! Я не поддаюсь панике и истерии. Рано или поздно, но с вирусом придется столкнуться каждому и хоть носил маску, хоть не носил.
------
Да умные-то люди давно знают, что во время вирусных эпидемий (того же гриппа) именно маски снижают риск распространения инфекции.
А вам, дypaкам, хоть в лоб, хоть по лбу.

14.10.2020 11:43
- гость -


14.10.2020 11:39
- гость -
Плохо значит смотрите.

14.10.2020 11:46
- гость -

14.10.2020 11:41
- гость -

Он прав. Маска для вирусов как забор от комаров. Меньше слушайте роспотребнадзор и побольше читайте научную работы.
-----
Он не прав, он тупой и упёртый. Вам и так, и эдак объясняют, почему маски защищают от вирусов. Но бесполезно. Это как овцу учить счету.

14.10.2020 11:47
- гость -

Если исходить из рассуждений ковид-диссидентов - самые тупые это китайцы, на видео все в масках ходят. Ну тупыееее.
40 случаев ковида на всю Поднебесную. Ну тупые...

14.10.2020 11:59
- гость -

Работал в маске в пыльном помещении, маска пыль не задерживает. Была грязная с двух сторон и в легких была грязь после маски.

14.10.2020 12:02
- гость -

14.10.2020 11:43
- гость -

Плохо значит смотрите.
---------
Покажи, где ты смотришь.
На моих написано:
"Медицинская маска одноразовая для лица изготовлена из трех слоев нетканого материала и снабжена гибким носовым фиксатором. Маска предназначена для защиты верхних дыхательных путей от вирусов, инфекций."

14.10.2020 12:02
Злая гостья

Надеюсь, он не будет претендовать на КТ и ИВЛ.

14.10.2020 12:02
- гость -

Умники, зомбированные телевизором, приведите хоть одно научное исследование эффективности медицинской маски против вирусов! Сначала найдите научные труды на эту тему, а потом рассуждайте о необходимости ношения маски! Маски рассчитаны на недалёких умом людей, которые купили китайскую маску, нацепили её и думают что они защищены!!! Да на вас смотреть смешно!!! На глаза тоже маску нацепите тогда уж, поскольку вирус проникает через слизистые!!!

14.10.2020 12:12
- гость -

14.10.2020 11:47
- гость -
Для особо одарённых, китайцы ходят в респираторах, а это совсем другое.

14.10.2020 12:17
- гость -

Умники, зомбированные телевизором, приведите хоть одно научное исследование эффективности медицинской маски против вирусов!
-------------
Глупый ты человек. Работаешь, поди, кассиром или сантехником, учился в школе плохо.
Сам ты сколько научных трудов прочел на эту тему? Что такое вирусная нагрузка знаешь?
Человек не заражается от нескольких вирусных частиц, для заражения нужно определенное кол-во (концентрация вируса). И маски помогают снизить кол-во (концентрацию) вируса, который мы вдыхаем.
Маска наиболее эффективна на инфицированном человеке. Она задерживает распространение вирусных частиц, когда этот человек кашляет, чихает, дышит. Без маски частицы влаги с содержащимися в ней вирусами разлетаются на несколько метров.
Маска на здоровом человеке менее эффективна, отсекая только часть вирусов.
Когда же маска и на здоровых, и на инфицированных людях - вероятность заражения снижается очень значительно.

14.10.2020 12:20
- гость -

14.10.2020 12:02
- гость -
Земляк, ты это... только не нервничай - тут маска точно не поможет, а вот при непосредственном разговоре с больным часть инфекции даже простая тряпка задержит - слюни то летят. А чем меньше концентация инфекции, тем больше шансов не заболеть.
И еще, конечно, влияет на заболеваемость, патогенность инфекции и состояние иммунитета организма. Так учили нас еще в советском ВУЗе.
Через слизистые (глаза) тоже есть риск заразиться, поэтому защитные экраны присутствуют в защитных костюмах в ковидниках.
И не забывам про руки - нельзя трогать лицо не помыв их, если не носите перчатки.
Ну а пруфы, которые вы требуете поищите уж сами в интернете.
Эа сим откланиваюсь, работать пора.

14.10.2020 12:24
- гость -

14.10.2020 12:12
- гость -
Сам проверял или так, слышал типо?

14.10.2020 12:27
- гость -

Так вот кто здесь пишет под ником "Калибр " ! Нда ," господин" Крылов , так тупо проколоться .
И ещё : вам не нужно надевать намордник , для начала попробуйте надеть медицинскую маску , глядишь намордник и не понадобится .

14.10.2020 12:36
месный

14.10.2020 11:37
- гость -

А чё забор от комаров помогает или это глупость на самом деле?

14.10.2020 12:38
месный

14.10.2020 12:02
- гость -

На сарае тоже былоисано ... а там дрова лежали! Какой класс защиты этой маски? Сертификат соответствия есть?

14.10.2020 12:40
- гость -

Упоротые кинулись оскорблять человека, по той простой причине что их правда самая правдивая правда. Что вы уперлись в эти маски?! Рано или поздно вы столкнетесь с тем чем должны, и хватит ныть. Спасибо Вам аборигенам хоть доминиканку не сожрали с потрохами.

14.10.2020 13:05
- гость -

Упёртым в своём невежестве ничего доказывать не нужно( бесполезно , не дойдёт) , пусть живут в своём мире , но к власти их допускать нельзя .

14.10.2020 14:05
- гость -



14.10.2020 11:37
- гость -

Месный, чего ж тебя так на заборе то клинит? Какой день всё о заборе...

14.10.2020 14:27
- гость -

Месный, чего ж тебя так на заборе то клинит? Какой день всё о заборе...

Да он в нем головой застрял, уши мешают бестолковку вытащить. А к его заду кто-то пристраивается... Отсюда и постоянное упоминание забора.

14.10.2020 14:58
- гость -

14.10.2020 11:03
МИРНЫЙ
С таких как он надо расписки брать в случае чего лечиться за свой счёт и лечит всех тех кого заразил.
_______________________________
если бы ты не только тявкал в этой новости, но и почитал предыдущие, то понял бы:
1. лечиться и ты, масочник, и он - безмасочник будете за свой счет
2. заражаются ВСЕ - и в маске, и без. Течение у 80% довольно легкое (как грипп), у некоторых осложнения.
3. очереди в больницы и поликлиники от полугодового неоказания мед.помощи, от паники и психопатии доведенных до отчаяния людей, от того, что медики посваливали из региона, либо попрятались от вас, беснующихся, на больничных.

14.10.2020 15:22
- гость -

Похоже этот Крылов тот ещё популист-хайпожор. Вон какой срач знатный устроил на ровном месте. Ещё, поди и комменты здесь строчит, да руки потирает.
Геть от власти таких дуболомов!

14.10.2020 16:42
- гость -

Какие глупые врачи хирурги, что надевают медицинские маски. Им бы повстречаться с дураками комментаторами с амика и с экс-кандидатом, какая экономия была бы в мире на неприобретение этих масок для проведения операций!

14.10.2020 17:48
месный

14.10.2020 16:42
- гость -

Хирурги надевают маски, чтобы слюни или волосы с носа ненароком не упали в операционное пространство

14.10.2020 18:25
- гость -

14.10.2020 10:03
- гость -
Во всех странах маска защищает, но у таких господ свой путь......т иди


Маска защищает идиотов в их идиотских мозгах, успокаивая их идиотские страхи,
а реально никого она не защищает.

14.10.2020 19:04
- гость -

Так Калибр любит с...ачи устраивать в обществе . Он ,оказывается , ещё и кандидатом в губернаторы был , да уж... .

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