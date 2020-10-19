Власти Алтайского края могут обсудить запрет работы общепита в ночное время

Оперативный штаб Алтайского края на следующем заседании может рассмотреть вопрос внедрения новых ограничений с целью противодействия коронавирусу.

Как сообщает Telegram-канал "Барнаул.фм" со ссылкой на собственный источник, возможные меры затронут работу предприятий общественного питания поздним вечером и ночью, чтобы не допустить массового скопления людей в развлекательных заведениях. При этом когда именно состоится очередное заседание оперштаба, пока неизвестно.

Напомним, что подобную меру на прошлой неделе внедрили в Горном Алтае. Согласно новому ограничению, кафе, рестораны и другие места общепита не могут обслуживать клиентов с 22:00 до 8:00.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 185 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составляет 16 593, выздоровели 14 099 человек, скончались 653.