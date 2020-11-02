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Новости

В Барнауле нашли развлекательные заведения, которые работают по ночам

, ИА "Амител"
Полиция составила протоколы на организации за нарушение губернаторского указа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Рейд по барам, ресторанам и клубам Индустриального района Барнаула провели в ночь с субботы на воскресенье. Заведения проверяли представители районной администрации, мэрии и полицейские.

Как уже сообщал amic.ru, согласно новой редакции "ковидного" указа губернатора Алтайского края, запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, оказание услуг аналогичного характера с 23:00 часов до 6:00 часов.

Проверяющие посетили девять подобных заведений и выявили два нарушения, сообщает пресс-центр мэрии. В отношении организаций составили  административные материалы по ст. 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности", которые теперь рассмотрит суд. Нарушителей могут либо предупредить, либо оштрафовать. Так, для юрлиц размер наказания варьируется от 100 000 до 300 000 рублей.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.11.2020 14:59
- гость -

Караоке-Клуб Джексон на Ленина, 44а каждый день с 19 до 6 утра работает, как ни в чём не бывало.

2.11.2020 15:31
Гостья

Видела в инстаграме ,что и ресторан "Барнаул" работает..

2.11.2020 15:49
гость

И "Крыша" иже с ними.

2.11.2020 15:53
Прохожий

Нашли таки рассадник COVID-19!!!! Теперь выявляемость пойдет на убыль!!

2.11.2020 16:27
- гость -

запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий

а эти просто грустно и печально работают, незрелищно

2.11.2020 16:39
- гость -

Днем можно, коронавирус спит. а ночью выходит на охоту.

2.11.2020 16:42
- гость -

Ковиду днём приходится щуриться, а ночью он сразу видит, куда переть.

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