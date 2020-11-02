В Барнауле нашли развлекательные заведения, которые работают по ночам

Рейд по барам, ресторанам и клубам Индустриального района Барнаула провели в ночь с субботы на воскресенье. Заведения проверяли представители районной администрации, мэрии и полицейские.

Как уже сообщал amic.ru, согласно новой редакции "ковидного" указа губернатора Алтайского края, запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, оказание услуг аналогичного характера с 23:00 часов до 6:00 часов.

Проверяющие посетили девять подобных заведений и выявили два нарушения, сообщает пресс-центр мэрии. В отношении организаций составили административные материалы по ст. 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности", которые теперь рассмотрит суд. Нарушителей могут либо предупредить, либо оштрафовать. Так, для юрлиц размер наказания варьируется от 100 000 до 300 000 рублей.