В Барнауле нашли развлекательные заведения, которые работают по ночам

Рейд по барам, ресторанам и клубам Индустриального района Барнаула провели в ночь с субботы на воскресенье. Заведения проверяли представители районной администрации, мэрии и полицейские.
Как уже сообщал amic.ru, согласно новой редакции "ковидного" указа губернатора Алтайского края, запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, оказание услуг аналогичного характера с 23:00 часов до 6:00 часов.
Проверяющие посетили девять подобных заведений и выявили два нарушения, сообщает пресс-центр мэрии. В отношении организаций составили административные материалы по ст. 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности", которые теперь рассмотрит суд. Нарушителей могут либо предупредить, либо оштрафовать. Так, для юрлиц размер наказания варьируется от 100 000 до 300 000 рублей.
Комментарии
Караоке-Клуб Джексон на Ленина, 44а каждый день с 19 до 6 утра работает, как ни в чём не бывало.
Видела в инстаграме ,что и ресторан "Барнаул" работает..
И "Крыша" иже с ними.
Нашли таки рассадник COVID-19!!!! Теперь выявляемость пойдет на убыль!!
запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий
а эти просто грустно и печально работают, незрелищно
Днем можно, коронавирус спит. а ночью выходит на охоту.
Ковиду днём приходится щуриться, а ночью он сразу видит, куда переть.