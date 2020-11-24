88 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Инфекцию выявили у 33 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 30 жителей Кош-Агачского района, в том числе у 12 детей; у восьми жителей Майминского района; у пяти жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Чемальского района, в том числе у трех детей; у трех жителей Онгудайского района; у трех жителей Усть-Коксинского района; у одного жителя Улаганского района.

Таким образом, общее число больных в Горном Алтае достигло 10 675 случаев заболевания. Выздоровели 8485 человек, в том числе 152 – за последние 24 часа.