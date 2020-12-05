Парковку подстанции скорой помощи затопило горячей водой в Барнауле

Барнаульский двор на улице Анатолия, 224 залило горячей водой. Вероятно, причиной инцидента стал прорыв водопровода.

Как пишет паблик Barnaul 22, горячая вода залила, в том числе, и парковку возле подстанции скорой медицинской помощи. Об отключениях ресурса в жилых домах не сообщается. Информация о причинах прорыва уточняется.

Напомним, что 27 ноября барнаульский водоканал снизил давление горячей воды в некоторых барнаульских домах. Причиной стало повреждения на водоводе диаметром 800 мм в районе пересечения Павловского тракта и улицы Бабуркина. Завершили ремонтные работы к утру 28 ноября.