Специалисты пока не могут устранить повреждение водопровода в Барнауле. Фото

Фото: пресс-центр адиминистрации Барнаула

Аварийная бригада продолжает работать на месте порыва водопровода на улице Панфиловцев, 12, в Барнауле. Пока сроки завершения восстановительных мероприятий неизвестны.

Как сообщает пресс-центр мэрии, подача холодной воды ограничена в четырех многоквартирных домах по ул. Панфиловцев, 4, 4а, 6, 14, а также в детских садах № 218, 221, школе № 114. В связи с этим в образовательных учреждениях отменили занятия.

Дорожные службы очистили тротуар и проезжую часть от наледи, посыпали их песчано-солевой смесью.

Как уже сообщал amic.ru, порыв водопровода на Панфиловцев произошел утром в понедельник, 7 декабря. По словам жителей района, вода затопила близлежащую территорию и стекает по двору к другим домам.