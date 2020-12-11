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Какие культурные события планируют провести в Алтайском крае в 2021 году

, ИА "Амител"
Некоторые мероприятия перенесли с текущего года
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина, который должен был пройти в Алтайском крае в этом году, перенесли на 2021-й. А вот кукольный фестиваль "Зазеркалье" сдвинут со следующего года на 2022-й. Кроме того, власти готовятся провести все запланированные на следующий год мероприятия, но не исключают, что придется подстраиваться под эпидобстановку. Об этом во время пресс-конференции 10 декабря рассказала Елена Безрукова, министр культуры региона.

Фестиваль имени Золотухина должны были провести в 2020 году, но отменили из-за пандемии. Хотя организаторы уже успели сформировать афишу, в которую вошли 13 спектаклей. Однако теперь программу хотят обновить.

"Поскольку фестиваль – это такая форма, которая показывает современные и наиболее актуальные спектакли, то экспертный совет и организаторы решили отобрать дополнительно к 2021 году еще несколько постановок. Поэтому афиша будет расширена в течение следующего года", – пояснила Безрукова.

В честь юбилея Валерия Золотухина проведут не только театральный фестиваль, но и несколько других мероприятий. Они состоятся в июне 2021 года в Барнауле и Быстром Истоке – на малой родине Золотухина. 

Также в 2021 году планируют организовать традиционные Шукшинские дни на Алтае и фестиваль Роберта Рождественского. Еще готовят комплекс мероприятий, посвященных 100-летию алтайского драмтеатра: они, по словам Безруковой, пройдут с апреля по ноябрь 2021 года. 

"Пока что мы планируем свою культурную повестку так, как если бы мы работали в обычном режиме. При этом понимаем, что, возможно, некоторые мероприятия будем проводить с действующими и ограничениями. И, безусловно, будем корректировать свою работу с поправкой на то, как будет меняться эпидситуация в следующем году", – говорит Безрукова.

Ранее amic.ru писал, что на 2021 год власти Алтайского края выделят более 1,5 млрд рублей на сферу культуры, то есть финансирование сохранится на уровне текущего года. При этом, как отметила Безрукова, в крае придется провести "чуть меньше мероприятий и потратить на это меньше средств".

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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