Еще двое человек скончались от COVID-19 в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 34 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 18 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 14 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Онгудайского района, в том числе у трёх детей; у 10 жителей Шебалинского района, в том числе у трех детей; у девяти жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Усть-Канского района.

Таким образом, общее число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Горном Алтае достигло 12 328. Выздоровели – 11 858 человек, из которых 80 – за последние сутки.

Также в регионе зарегистрировали два случая смерти пациентов с коронавирусом. За отчетные сутки скончались 45-летняя жительница Горно-Алтайска и 62-летний житель Улаганского района.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 126 летальных случаев у пациентов с инфекцией, в том числе 120 – от COVID-19, шесть – от иных причин.