Как в сказке. В Москве BMW столкнулась с русской печкой

Очевидцы в социальных сетях поделились видеозаписью необычного ДТП в Москве. На улице Николая Коперника BMW въехало в русскую печь, пишет "РЕН ТВ".

"Емеля доездился", — прокомментировал случившееся автор видеозаписи.

"Печь, которую вы наблюдаете на видео, – реквизит для одного из представлений цирка. Сегодня её перегоняли от одного входа к другому. Водитель немецкой BMW, зазевавшись, въехал в печку на совершенно пустой дороге, поцарапал и помял бампер, но никто, счастью, не пострадал", — пишут телегам-каналы.

"Смогли, повторили", — иронично отметили пользователи социальных сетей.

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