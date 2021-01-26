"Стена плача". Что осталось от недостроенного ковидного госпиталя в Барнауле

Фото: amic.ru, avito.ru

Бывшее здание "Посуда Центра" в Барнауле, по-видимому, надолго останется в памяти горожан как ковидный госпиталь. Правда, так и не состоявшийся. Напомним, в ноябре 2020 года на фоне большого роста заболеваемости коронавирусом здесь попытались обустроить специализированный стационар для больных COVID-19 . В администрации Барнаула создали рабочую группу, из ТЦ выселили арендаторов, а компания "Союз", выкупившая помещение, начала срочные работы по переустройству здания. Однако спустя полтора месяца краевые власти от этой идеи отказались, заявив, что никому не давали никакого распоряжения переоборудовать "Посуда Центр" в больницу и ни с кем никаких соглашений не заключали. Якобы затраты на госпиталь оказались необоснованно высоки. Тему стеснительно спустили "на тормозах", вопросы журналистов оставили без ответов. А сам ТЦ, не афишируя, обнесли забором, на который повесили таблички "Частное владение" и "Вход запрещен".

Сейчас, по неподтвержденной информации, здание "бывшего будущего госпиталя" собственник переделывает под склады. По крайней мере, на Avito висит объявление об аренде помещений от 290 рублей за квадратный метр в здании по этому адресу.

Фотокорреспондент amic.ru прогулялся по периметру забора, ограждающего ТЦ, и подметил: внешне здание пока практически не изменилось, за исключением возникшей белой стены по разные стороны строения, а также таблички с предупреждением.

Кстати, сам "Посуда Центр", которому перед Новым годом в срочном порядке пришлось переезжать, кажется, отлично себя чувствует в соседнем здании.