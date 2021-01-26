"Стена плача". Что осталось от недостроенного ковидного госпиталя в Барнауле

Фото: amic.ru, avito.ru
Бывшее здание "Посуда Центра" в Барнауле, по-видимому, надолго останется в памяти горожан как ковидный госпиталь. Правда, так и не состоявшийся. Напомним, в ноябре 2020 года на фоне большого роста заболеваемости коронавирусом здесь попытались обустроить специализированный стационар для больных COVID-19 . В администрации Барнаула создали рабочую группу, из ТЦ выселили арендаторов, а компания "Союз", выкупившая помещение, начала срочные работы по переустройству здания. Однако спустя полтора месяца краевые власти от этой идеи отказались, заявив, что никому не давали никакого распоряжения переоборудовать "Посуда Центр" в больницу и ни с кем никаких соглашений не заключали. Якобы затраты на госпиталь оказались необоснованно высоки. Тему стеснительно спустили "на тормозах", вопросы журналистов оставили без ответов. А сам ТЦ, не афишируя, обнесли забором, на который повесили таблички "Частное владение" и "Вход запрещен".
Сейчас, по неподтвержденной информации, здание "бывшего будущего госпиталя" собственник переделывает под склады. По крайней мере, на Avito висит объявление об аренде помещений от 290 рублей за квадратный метр в здании по этому адресу.
Фотокорреспондент amic.ru прогулялся по периметру забора, ограждающего ТЦ, и подметил: внешне здание пока практически не изменилось, за исключением возникшей белой стены по разные стороны строения, а также таблички с предупреждением.
Кстати, сам "Посуда Центр", которому перед Новым годом в срочном порядке пришлось переезжать, кажется, отлично себя чувствует в соседнем здании.
Комментарии
Пример когда правая рука не знает, что делает левая и обе не дружат с головой.
Какая-то мутная история.
Лебедь раком щуку
Много людей там бесплатно поработали,были распоряжения.Схема жульничества по "больничной" теме?
Вот пример на что способна нынешняя власть, только разрушать, и воровать.
занесли, да не тем кому надо))
а почему проходы возле здания перегородили? земля вокруг тоже частная?
26.01.2021 07:43
ППКошмариков
Вот пример на что способна нынешняя власть, только разрушать, и воровать.
Вас бы во власть, вот бы поворовали
Отмашкина кто заставлял срочно выкупать здание у новосибирцев? Схема где-то дала сбой.
конкурента убрали -хорошо
а чего или кого складывать? покойников? кому нахрен нужны сейчас склады? взялись, нужно было доделать.. а потом опять по коридорам в больницах лежать будем?
Дом поставить можно.