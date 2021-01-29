Из-за сильной метели в Алтайском крае перекрыли трассу

Движение грузового и пассажирского транспорта ограничили на участке трассы К-11 Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай с 7-го по 13-й километр. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Организовано оповещение водителей дальних рейсов, организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов, прилегающих к автомобильной дороге. Работает телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19. Обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", – рассказали в ведомстве.

Движение по другим участкам автомобильных трасс в регионе остается открытым.