Поезд наехал на легковой автомобиль на путях неподалёку от Рубцовска

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Поезд наехал на легковой автомобиль в районе посёлка Зерно Рубцовского района. Состав подмял под себя легковушку, которая остановилась на путях, несмотря на запрещающий сигнал.

Как сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на алтайское управление Западно-Сибирской железной дороги, ДТП произошло на 525-м километре участка Рубцовск – Локоть около 14:00. Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновение предотвратить не удалось. Пострадавших в аварии нет, инцидент не повлиял на график движения поездов, отмечают в управлении.