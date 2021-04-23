"Роскосмос" впервые отказал заказчику в коммерческом запуске спутника

"Роскосмос" впервые отказал заказчику в запуске спутника из-за предельной нагрузки производственных мощностей. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Когда у нас в этом году вдруг появилась возможность запустить ещё один космический аппарат, мы впервые за последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас производственные мощности на пределе", – цитирует РИА Новости слова Рогозина.
Отмечается, что в 2021 году для ракет "Союз" намечена активная пусковая программа по контракту с OneWeb. На 26 апреля запланирован пуск с космодрома "Восточный", оттуда же позже пройдёт ещё два запуска, затем четыре с "Байконура".
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