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Новости

"Роскосмос" впервые отказал заказчику в коммерческом запуске спутника

, ИА "Амител"
Мощности компании уже на предельной загрузке
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

"Роскосмос" впервые отказал заказчику в запуске спутника из-за предельной нагрузки производственных мощностей. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Когда у нас в этом году вдруг появилась возможность запустить ещё один космический аппарат, мы впервые за последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас производственные мощности на пределе", – цитирует РИА Новости слова Рогозина.

Отмечается, что в 2021 году для ракет "Союз" намечена активная пусковая программа по контракту с OneWeb. На 26 апреля запланирован пуск с космодрома "Восточный", оттуда же позже пройдёт ещё два запуска, затем четыре с "Байконура".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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