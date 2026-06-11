Альфа-Банк стал финансовым партнером крупнейшего отельного комплекса Rizalta на Алтае

ГК "Жилищная инициатива" привлекла проектное финансирование для строительства одного из крупнейших гостиничных комплексов России

11 июня 2026, 14:05, ИА Амител erid: 2W5zFFzjiBT

Ирина Бубенко и Юрий Гатилов / Фото: пресс-служба "Жилищной инициативы"

АО "Альфа-Банк" и ГК "Жилищная инициатива" подписали соглашение о проектном финансировании премиального комплекса курортных отелей Rizalta ("Ризалта"), который строят в городе-курорте федерального значения Белокуриха. Новый этап реализации проекта позволит создать дополнительные возможности как для развития объекта, так и для его будущих инвесторов.

Выбор банка

Как сообщили в строительной компании, ведущие российские банки в течение длительного времени претендовали на статус ключевого финансового партнера проекта. После анализа всех предложений и опыта работы финансовых организаций с аналогичными объектами выбор сделали в пользу Альфа-Банка, который предложил инвесторам комплекса особые финансовые условия и готовность учитывать особенности проекта на всех этапах сотрудничества.

Альфа-Банк — один из крупнейших банков страны. Уже 35 лет он развивает ключевые направления финансового рынка, поддерживает российский спорт, а также участвует в социальных и образовательных инициативах. Клиентская база банка продолжает расти: его услугами пользуются 44,8 млн физических лиц и 2,4 млн представителей малого и среднего бизнеса. Работает в формате фиджитал, объединяя цифровые сервисы и офлайн-инфраструктуру: сеть насчитывает более 800 офисов, а доставка банковских продуктов доступна более чем в 30 тысячах населенных пунктов.

Rizalta / Фото: пресс-служба "Жилищной инициативы"

Ставка на собственный капитал

Строительство комплекса стартовало в Белокурихе в конце апреля 2025 года. Более года работы велись исключительно за счет собственных средств застройщика без привлечения проектного финансирования. За это время "Жилищная инициатива" направила на реализацию проекта свыше 3,5 млрд рублей собственных инвестиций. Это редкость, сейчас многие застройщики начинают реализацию проектов сразу за счет банковского финансирования, почти не вкладывая собственные средства.

При этом для ГК "Жилищная инициатива" строительство объектов с большим объемом собственного капитала или вовсе без привлечения банковских средств — это устоявшаяся практика. За 28 лет компания построила более 2,5 млн квадратных метров жилых, коммерческих и социальных объектов.

Являясь одной из крупнейших строительных компаний за Уралом, она активно реализует свои проекты в Алтайском крае и Новосибирской области, специализируясь на жилых комплексах класса комфорт-плюс, бизнес и премиум, а также коммерческих и инвестиционных объектах.

Поддержка туризма

Региональный управляющий АО "Альфа-Банк" в Алтайском крае и Республике Алтай Ирина Бубенко отметила, что участие в финансировании проекта имеет большое значение как для банка, так и для развития туристической отрасли региона.

«Для Альфа-Банка финансирование одного из крупнейших отельных комплексов Сибири — важный шаг в сторону поддержки туристической индустрии и строительного комплекса Алтая. Наша приоритетная задача — создать максимально комфортные условия для всех инвесторов комплекса и ГК "Жилищная инициатива", реализующей этот масштабный проект», — подчеркнула Ирина Бубенко.

Ирина Бубенко и Юрий Гатилов / Фото: пресс-служба "Жилищной инициативы"

Один из первых проектов такого уровня

По словам генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова, комплекс Rizalta станет одним из первых в Сибири проектов инвестиционной курортной недвижимости такого масштаба.

«Комплекс отелей Rizalta — важный проект нашей компании, один из первых в Сибири объектов инвестиционной курортной недвижимости. Для нас выбор ключевого финансового партнера — приоритетная точка в рамках его реализации. Мы твердо уверены в нашем выборе, с Альфа-Банком мы уже много лет плодотворно взаимодействуем в различных проектах и направлениях деятельности», — отметил Юрий Гатилов.

О проекте

На территории площадью более семи гектаров планируют построить пять корпусов премиального гостиничного комплекса с общим фондом около 1300 номеров. В зависимости от корпуса объекты будут соответствовать стандартам четырех- и пятизвездочных отелей. Завершить строительство первых корпусов планируется к концу 2027 года, а полноценный запуск комплекса намечен на лето 2028 года.

Проект предполагает инвестиционную модель участия. Покупатели смогут приобрести гостиничный номер у застройщика, а после завершения строительства передать его в управление профессиональному отельному оператору. Доход инвесторов будет формироваться как за счет роста стоимости объекта в период строительства, так и от дальнейшей работы гостиничного комплекса.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО СЗ "Строительная инициатива"

ООО СЗ "Строительная инициатива"

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