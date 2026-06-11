Житель США нашел в мусоре лотерейный билет с выигрышем 100 тысяч долларов

Американец случайно выбросил лотерейный билет и в панике бросился к мусорным контейнерам

11 июня 2026, 14:34, ИА Амител

Лотерея / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Житель штата Огайо в США сумел выиграть 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей) в лотерею, но для этого ему пришлось отыскать билет в мусорном контейнере, сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

Мужчина приобрел лотерейный билет в магазине, но по неосторожности выбросил его вместе с мусором. Осознав случившееся, он в панике бросился к мусорным контейнерам — и успел до того, как их вывезли.

Среди отходов американец нашел заветный билет с выигрышем в 100 тысяч долларов. Победитель предпочел не рассказывать, на что планирует потратить деньги. Ранее победители лотерей назвали числа, приносящие удачу.