В Бийске начала работу музыкальная радиостанция "Маруся ФМ" на частоте 100,9 FM

Эфир будет состоять из непрерывного музыкального потока почти без продолжительных разговорных передач и ток-шоу

11 июня 2026, 14:10, ИА Амител

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В Бийске официально стартовало вещание музыкальной радиостанции "Маруся ФМ". Новый эфир стал доступен на частоте 100.9 FM.

"Маруся ФМ" — это современный музыкальный проект. В эфире радиостанции звучит исключительно танцевальная музыка российских исполнителей: новинки отечественной сцены, песни восходящих звезд, популярные треки, а также легендарные композиции в оригинальной обработке.

Ключевая особенность "Маруси ФМ" — принцип работы "вчера в студии — сегодня в эфире", что обеспечивает максимально быстрое появление новых треков в радиоэфире. Плейлист станции формируется из актуальных российских хитов: на волне нет иностранной музыки, только современные отечественные артисты и свежие релизы. Эфир построен на постоянном обновлении музыкального контента и ориентирован на активных слушателей, предпочитающих актуальную российскую музыку.Радиостанция "Маруся ФМ" звучит более чем в ста городах России. Слушать бийский эфир можно по ссылке онлайн.

История "Маруси ФМ" началась в 2015 году с поселка Борисовка Белгородской области. Сегодня это стремительно развивающаяся радиостанция, ведущая вещание во многих регионах страны, ориентированная на современных слушателей и поддерживающая постоянно высокий интерес аудитории.

Возрастное ограничение 12+