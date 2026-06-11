В ГД призвали ввести бесплатное горячее питание для школьников всех возрастов
Инициатива поможет не только облегчить жизнь семей, но и улучшить здоровье школьников
11 июня 2026, 14:01, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием, пишет РИА Новости.
«Государство должно гарантировать безопасное, качественное и бесплатное горячее питание для школьников, причем не только для младших классов, но и для всех учащихся. Это улучшит здоровье детей и поддержит их семьи», — отметил он.
Политик также добавил, что с 1 сентября вступают в силу новые санитарные правила для общественного питания, включая школьные учреждения.
Он подчеркнул, что хотя формальные изменения в СанПиН внесены, их содержание осталось прежним. Миронов считает необходимым не только пересмотреть санитарные нормы, но и государственные подходы к организации школьного питания.
Ранее эксперт Минпросвещения напомнила, кому положено бесплатное горячее питание в школах.
14:18:20 11-06-2026
Инициативы фонтанируют как из рога изобилия?
14:27:34 11-06-2026
Опять популизм перед выборами. За чей счёт будут обеды? Ну только если ещё пенс. возраст поднять.
В СССР платные обеды были. Я в 1982 г. школу закончил.
15:08:42 11-06-2026
Гость (14:27:34 11-06-2026) Опять популизм перед выборами. За чей счёт будут обеды? Ну т... зеков кормите, а на детей жалко?
16:21:43 11-06-2026
Гость (15:08:42 11-06-2026) зеков кормите, а на детей жалко?... Так то зеки работают. Кто варежки шьет, кто фуфайки. А по слухам корзинки с ураном носят.
14:28:27 11-06-2026
Ничего без оплаты не бывает
17:59:13 11-06-2026
Угадал по заголовку Серёгу-десантника