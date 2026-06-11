НОВОСТИОбщество

В ГД призвали ввести бесплатное горячее питание для школьников всех возрастов

Инициатива поможет не только облегчить жизнь семей, но и улучшить здоровье школьников

11 июня 2026, 14:01, ИА Амител

Школьное питание / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Школьное питание / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием, пишет РИА Новости.

«Государство должно гарантировать безопасное, качественное и бесплатное горячее питание для школьников, причем не только для младших классов, но и для всех учащихся. Это улучшит здоровье детей и поддержит их семьи», — отметил он.

Политик также добавил, что с 1 сентября вступают в силу новые санитарные правила для общественного питания, включая школьные учреждения.

Он подчеркнул, что хотя формальные изменения в СанПиН внесены, их содержание осталось прежним. Миронов считает необходимым не только пересмотреть санитарные нормы, но и государственные подходы к организации школьного питания.

Ранее эксперт Минпросвещения напомнила, кому положено бесплатное горячее питание в школах.

Школьная столовая / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИНаука и образование

Россия дети общественное питание школы Справедливая Россия
       

Комментарии 6

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Маркел Сасипаторыч

14:18:20 11-06-2026

Инициативы фонтанируют как из рога изобилия?

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Гость

14:27:34 11-06-2026

Опять популизм перед выборами. За чей счёт будут обеды? Ну только если ещё пенс. возраст поднять.
В СССР платные обеды были. Я в 1982 г. школу закончил.

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Гость

15:08:42 11-06-2026

Гость (14:27:34 11-06-2026) Опять популизм перед выборами. За чей счёт будут обеды? Ну т... зеков кормите, а на детей жалко?

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Маркел Сасипаторыч

16:21:43 11-06-2026

Гость (15:08:42 11-06-2026) зеков кормите, а на детей жалко?... Так то зеки работают. Кто варежки шьет, кто фуфайки. А по слухам корзинки с ураном носят.

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Гость

14:28:27 11-06-2026

Ничего без оплаты не бывает

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Гость

17:59:13 11-06-2026

Угадал по заголовку Серёгу-десантника

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