Инициатива поможет не только облегчить жизнь семей, но и улучшить здоровье школьников

11 июня 2026, 14:01, ИА Амител

Школьное питание / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием, пишет РИА Новости.

«Государство должно гарантировать безопасное, качественное и бесплатное горячее питание для школьников, причем не только для младших классов, но и для всех учащихся. Это улучшит здоровье детей и поддержит их семьи», — отметил он.

Политик также добавил, что с 1 сентября вступают в силу новые санитарные правила для общественного питания, включая школьные учреждения.

Он подчеркнул, что хотя формальные изменения в СанПиН внесены, их содержание осталось прежним. Миронов считает необходимым не только пересмотреть санитарные нормы, но и государственные подходы к организации школьного питания.

Ранее эксперт Минпросвещения напомнила, кому положено бесплатное горячее питание в школах.