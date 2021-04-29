"Сад памяти" посадили волонтеры в Алейске

Фото: "Волонтеры Победы"
Акция "Сад Памяти" стартовала в Алтайском крае 29 апреля. Активисты высаживают молодые деревья в разных городах и селах региона.
Всероссийская акция "Сад памяти" проходит уже второй раз. В прошлом году "Волонтеры Победы" планировали высадить 27 миллионов деревьев по всей стране в память о тех, кто защищал Родину в годы войны, однако из-за пандемии масштабы пришлось сократить.
Сегодня в Алейске активисты вместе с участниками проекта "Победа в каждом из нас" и координатором Максимом Банных высадили в парке 12 яблонь, которые в будущем будут радовать горожан ароматом во время цветения, а осенью плодами.
"Сад памяти" – это своеобразный живой памятник тем, кто приближал Победу. Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью в нашей стране. Наш долг сохранить и передать эту память следующим поколениям. В прошлом году мы с женой и сыном Марком посадили два деревца в память о наших дедушках: Алексее Ивановиче Скурлатове и Василии Артемьевиче Залетине. Это важная акция по увековечиванию памяти героев", — отметил Банных.
Всего в рамках акции “Сад памяти” в России в этом году “Волонтеры Победы” планируют высадить 27 миллионов деревьев.
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